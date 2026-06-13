世足／拉林替補建功！地主加拿大首戰1:1踢平波赫 收下隊史首積分

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2026世界盃足球賽B組預賽在台灣時間今（13）日凌晨正式開踢，地主國加拿大首秀登場，在主場迎戰波赫。上半場波赫靠著身高優勢，開角球、頭槌率先破門；但加拿大下半場啟動換人，前鋒拉林（Cyle Larin）替補上陣立刻建功，滲透禁區攻入追平分，最終雙方1比1握手言和，加拿大終於收下隊史在世界盃的第一分積分。

紅白主色迎世足 加拿大開幕秀宛如國慶盛典

2026世界盃足球賽加拿大賽區開幕典禮，在台灣時間今天凌晨盛大登場，以加拿大國旗的紅、白為主色調，除了有Jessie Reyez、Elyanna等多位歌手接力開唱，現場還搬出巨型白鯨、北極熊裝置繞場演出，搭配煙火和燈光秀，讓球迷直呼彷彿置身加拿大國慶盛典，最後由舞者排出巨型金色楓葉，在紅粉煙火中為世界盃揭開熱血序幕。

波赫角球進攻率先破門 加拿大急起直追拉平比分

本屆世界盃B組預賽於加拿大登場，首戰迎來地主國加拿大與波赫之戰，比賽開局波赫就展現強勁攻勢，第21分鐘Jovo Lukić把握角球機會，在門前頭槌破門，定位球攻勢一氣呵成，波赫先馳得點，率先拿下第一分，取得1比0領先。

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到了下半場雙方互換球門，地主國急起直追，加拿大向前推進還與對方守門員發生碰撞，好在沒有球員受傷。隨後加拿大持續狂攻滲透，在第78分鐘終於逮到機會，前鋒Cyle Larin甩開防守球員，創造自己的射門空間，一轉身就起腳破網，靠著這顆進球，最終雙方1:1和局收場，加拿大也終於終結會內賽跨屆的六連敗，收下隊史的首分積分。

※2026世界盃足球賽 6/12起至7/20請鎖定台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

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