世足／搶搭FIFA世界盃熱潮 各大商家推聯名、優惠活動

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家樂福推出樂高世足特別商品情境展區。（圖／東森新聞）





2026FIFA世界盃足球賽即將開踢，各大業者也看準世足商機，紛紛推出聯名商品及優惠活動搶攻球迷消費市場。

家樂福推出樂高世足特別商品情境展區，店內也同步推出多項零食優惠活動。包括梅西、C羅、姆巴佩及維尼修斯等球星造型模型，以及等比例大力神盃模型都在展區亮相。家樂福於內湖店、新店店及文心店設置樂高世足展示區，部分人偶模型優惠超過200元。看準世足帶來的消費熱潮，家樂福也推出應援活動，賽事期間購買指定零食、餅乾可享折價優惠，並與可樂果合作推出限量足球應援包。

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全聯則推出世足積分換購活動。消費者購買糖果、餅乾、零食及啤酒，單筆消費滿60元可獲得1點積分，憑積分可加價購買官方授權世足商品，包括保溫瓶、捶背棒，以及與梅西諧音設計的小羊「咩西」掛飾玩偶。

此外，7-ELEVEN與百威合作推出世足活動，購買指定商品即可獲得大力神盃造型啤酒杯，數量有限。星巴克則推出世足主題杯款，以足球小熊造型吸引消費者目光，購買兩杯大杯以上飲品，還可獲得足球主題貼紙。至於過去經常推出世足相關商品的麥當勞，目前尚未公布相關資訊。不過在不少粉絲敲碗詢問後，業者透露將於6月25日正式公布一系列活動內容。

隨著世界盃開踢，各大品牌陸續推出限定商品與優惠活動，也讓世足熱潮從球場延伸到消費市場。

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