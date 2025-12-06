世足》日本又有硬仗 韓國遇東道主

「藍武士」日本上屆在卡達突破德國、西班牙夾殺，本屆美加墨世足賽又有硬仗，將在F組首戰3屆亞軍「橘子軍團」荷蘭。「太極虎」韓國抽到共同東道主墨西哥所在的A組，同組對手南非不難對付，但從歐洲附加賽的晉級隊伍恐有潛在勁敵。

日本目前世界排名18，是本屆抽籤時排名最高的亞洲隊伍，但籤運並不算好，同組不但有世界排名第7的荷蘭、突尼西亞，還有歐洲區附加賽B組晉級球隊，可能是烏克蘭、波蘭、阿爾巴尼亞或瑞典。

在世足賽場上，有兩支歐洲隊伍的小組都不好踢，但「藍武士」上屆就曾絕處逢生，於「死亡之組」以2比1連勝前世足冠軍德國、西班牙，奪分組第1昂首晉級，可惜16強PK戰不敵後來的季軍克羅埃西亞。

廣告 廣告

教頭森保一上屆率藍武士譜寫「下克上」奇蹟，本屆則在今年3月20日拿下晉級門票，是六大洲資格賽最早出線的球隊，10月更於國際友誼賽創下首度擊敗「森巴軍團」巴西的歷史紀錄，明年絕對有機會第一次跨過16強隊史障礙。

韓國在2002年藉主場優勢拿下殿軍，迄今仍是唯一闖入4強的亞洲球隊，可惜上屆打入16強卻被巴西4比1痛宰。世界排名22的韓國本屆籤運優於日本，抽中地主隊等於避開真正的第1檔強隊，有趣的是，墨西哥在2018世足賽能晉級16強，正是靠韓國2比0爆冷氣走德國，是役補時破門的功臣孫興慜目前仍是當家球星。

太極虎在A組的最大威脅，反而可能是從附加賽出線的丹麥、捷克、愛爾蘭或北馬其頓，其中丹麥若非資格賽最後1場被蘇格蘭補時絕殺，以其世界排名21，本該是直進會內賽的第2檔強權。