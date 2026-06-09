世足／日本隊超狂聯動！超人氣男團、航海王、三麗鷗掀應援熱潮
四年一度的世界盃足球賽即將開踢！亞洲勁旅日本足球代表隊「SAMURAI BLUE」今年備受國際矚目，外界普遍看好日本與荷蘭將強勢搶下分組前兩名晉級，總教練森保一也早已喊出「奪冠」野心，誓言改寫足壇歷史。為了替黃金世代強力造勢，流行文化大國日本近期啟動「國家級規格」跨界宣傳，從超人氣男團、人氣歌手到神級動漫、激萌IP全數動員，在賽前引爆前所未有的足球狂潮！
JO1、INI組限定團體 「JI BLUE」為藍武士應援
為了替世界盃造勢，日本足球協會特別啟動「最高的景色2026」應援企劃，並找來日本兩大超人氣男團JO1與INI，共12位熱愛足球的成員組成限定團體「JI BLUE」，擔任日本國家隊官方宣傳大使。
量身打造的應援歌曲〈景色〉，不僅有讓足球迷、粉絲能一起應援合唱的部分，歌詞反覆唱出「讓我看看那個景色」，象徵與球員一同追逐夢想的信念。加上兩團成員交織出的熱血與青春氛圍，以及龐大的粉絲影響力，成功將偶像文化轉化為支持藍武士的強大力量。
Ado獻唱主題曲 用歌聲點燃世界盃戰魂
近年席捲日本樂壇、年僅23歲的超人氣歌手Ado，這次也加入藍武士應援行列。身為adidas日本代表隊2026球衣的創意合作夥伴，她攜手人氣音樂人キタニタツヤ(Kitani Tatsuya)打造主題曲〈綺羅〉。Ado在歌曲中罕見使用充滿力量感的第一人稱「俺」，透過招牌式爆發力唱腔與高張力副歌，詮釋運動員在球場上奮力拚搏的熱血樣貌。
JUMP兩大王牌出擊！《航海王》、《我英》熱血並肩遠征
經典動漫《航海王》，作者尾田榮一郎特別繪製聯動插畫，讓主角魯夫戴上象徵藍武士的藍色草帽、手抱足球登上《週刊少年JUMP》封面。這場跨界合作不僅完美將日本最具代表性的二次元文化與熱血足球交融，更將《航海王》中「追逐夢想、挑戰極限」的核心精神從動漫延續到真實賽場上。
而今年邁入動畫10周年的《我的英雄學院》官方特別繪製全新主題視覺，讓綠谷、爆豪、轟焦凍等人氣角色換上2026日本隊主場球衣，並結合各自「個性」展現足球姿態，希望能向更高的地方邁進！官方更將五位角色專屬背號球衣直接商品化推出一系列周邊。
最萌足球隊！三麗鷗明星角色換上藍武士戰袍
除了熱血動漫，日本代表隊也攜手國民級IP三麗鷗推出全新限定企劃「SANRIO CHARACTERS × SAMURAI BLUE」。Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗等11位超人氣角色，首次換上日本代表隊經典深藍色球衣亮相。
每位角色胸前都印有JFA日本足球協會徽章，可愛模樣宛如迷你版藍武士出征比賽。本次聯名更同步推出超過數十款限定周邊商品，吸引大量粉絲搶購，再次掀起一波藍武士應援熱潮。
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