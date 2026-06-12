世足》朱勒爾率星月軍團 強襲足球袋鼠

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當「星月軍團」土耳其在2002韓日世足賽勇奪季軍，現任教頭蒙特拉為義大利隊送出助攻時，朱勒爾甚至還沒出生。但憑藉朱勒爾這批才華洋溢的新秀，還有蒙特拉植入義式戰術與紀律，土耳其在24年後重返世足舞台，準備於14日首戰「足球袋鼠」澳洲。

「他有天賦、直覺跟閱讀比賽的能力。他知道何時該慢下來，何時該長傳直攻，他也知道如何進球。」前鋒出身的蒙特拉稱讚朱勒爾說：「他有一張無辜的臉，卻非常聰明。他有能力踢高水準的比賽，而且能夠承受壓力。」

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土耳其在2023年秋天蒙特拉上任後，隔年歐國盃就勇闖8強，本屆世足資格賽曾在客場逼和歐洲冠軍西班牙，隨後於附加賽連勝羅馬尼亞、科索沃出線。效力皇家馬德里的朱勒爾在球季尾聲的傷勢已經痊癒，他與尤文圖斯的伊迪茲是攻擊雙子星，配合隊長查哈諾魯組織戰術，攻擊創造力十分豐沛。

在土耳其缺席世足期間，「脫洋入亞」的澳洲則已連5屆參與，上屆還打入16強才不敵最後奪冠的阿根廷。不過相對於暌違已久的對手，澳洲本屆選入17位新面孔，也欠缺世足經驗。

澳洲教頭波波維奇在本屆資格賽中途才臨危受命，後衛出身的他首重防守穩定性，攻擊卻是足球袋鼠的罩門。澳洲在資格賽第3輪10戰進16球，與同組日本的30球差了好幾個檔次，首戰預計仍以防守為主，先用身高與厚度扛住土耳其攻勢，再尋求反擊機會。