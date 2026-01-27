世足》歐抵制美聲浪 前FIFA主席呼應

珍愛足球，遠離美國？首次擴軍至48隊的世足賽今夏登場，但主辦國之一的美國近期因格陵蘭問題與歐洲鬧翻，總統川普嚴格執法限制移民，還在明尼阿波利斯造成執法人員槍擊抗議民眾意外，舉辦賽事的適當性遭到質疑，連前國際足總（FIFA）主席布萊特27日都在X上呼應專家建議：「遠離美國！」

布萊特在1998至2015年擔任FIFA主席，他於X上引述瑞士律師皮斯上周接受《聯邦報》的專訪，表示：「我認為皮斯對本屆世足的質疑是對的。」皮斯是專精於白領犯罪的反貪腐專家，10年前任職監督FIFA改革的獨立管理委員會。

「如果把我們討論的一切都考慮進去，那麼給球迷的建議只有一個：『遠離美國！』」皮斯在專訪中說：「看電視轉播更棒，反之球迷一抵達美國就要有心理準備，如果不能讓官員滿意的話，可能立刻被遣返回國，這還算是幸運的了。」

德國足協副主席葛特利希上周也告訴《漢堡早報》，是時候認真考慮抵制世界盃了。歐洲各國因格陵蘭問題跟美國關係緊張，讓人憂心歐洲國家在參賽過程會遭遇困難，開始有呼籲抵制的聲浪，本屆世足將有16支歐洲球隊前往中北美比賽。

除了歐洲國家和球迷憂心，美國2周前宣布的旅遊禁令，直接禁止非洲的兩個參賽國，塞內加爾與象牙海岸的球迷入境，除非原本已有美簽者，因為川普不相信這兩國的出入境審查。而來自伊朗跟海地的球迷，更被川普政府直接列入禁止入境的黑名單中。