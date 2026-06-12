世足》球門球、邊線球 繃緊神經不容恍神

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本屆世足賽為了加快比賽節奏，增設多處秒數限制。其中過去處理上最沒壓力的球門球、邊線球要求5秒內開出，首日都看得出影響。南非開賽不到10分鐘丟球，就是回撤球員接應門將傳球時的失誤；捷克則不愧是定位球高手，連5秒內擲邊線球都能快速布陣，用「手榴彈」率先攻破韓國大門。

本屆世足賽要求球門球須於5秒內開出，否則要給對手角球。這個為了加速比賽的小規定，卻可能讓傳控不佳的隊伍進退維谷。好不容易拿回球權，5秒內攻擊手可能還沒回到位置，開大腳成功率不高；但要開短球，回撤球員跟兩側接應後衛若未迅速就位，很可能馬上被對手反搶攻擊。

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南非在開幕戰早早丟球，雖然不是球門球的情況，卻能感受出門將與後衛的短傳壓力。當時門將R.威廉斯傳球給回撤的中場希索列，隱身視線盲區的墨西哥中場里拉一個箭步上前，在希索列轉身時立刻搶斷，讓奎紐涅斯輕鬆破門。類似情況南非下半場開賽差點又送一次大禮。

5秒限制可能讓開球門球的一方進退維谷，也可能讓擲邊線球的一方布陣不及，畢竟接應者和「投彈專家」都要在5秒內到位。但捷克不愧是歐洲區資格賽攻入最多定位球的隊伍，先由左後衛澤列尼擲左側邊線球，被清出右側界外後換右後衛庫佛投彈，一舉助攻隊長克雷伊奇頭槌破門。

球員以往可以趁開球門球和邊線球來喘口氣、拖時間，現在卻必須繃緊神經、馬上就位，稍一恍神就可能付出代價。而比起上屆世足先喊出要「補足消耗時間」，把傷停補時搞得又臭又長，本屆加快比賽節奏的配套做下來，不僅「控時」做得不錯，對比賽內容的影響程度也超乎預期。