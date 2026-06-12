世足》瑞士搶頭香 卡達拒當祭品

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瑞士出戰卡達這場14日凌晨3點在美國舊金山李維斯球場開踢的B組小組賽，可說是B組實力最強遭遇實力最弱之戰，外界也一致看好瑞士可以輕鬆擊潰上屆世足賽地主國卡達，順利拿到本屆B組小組賽第1場勝利。

畢竟連6屆參加世足賽的瑞士，這次在歐洲區資格賽以4勝2和0敗完美戰績直接晉級會內賽，6場比賽僅丟2球，反觀卡達打到亞洲區資格賽第4輪，才擠下阿拉伯聯合大公國與阿曼，辛苦闖進本屆世足賽。

由總教練雅金領軍的瑞士，擁有足夠的戰術靈活性與人員儲備，能照自我步調掌控比賽，阿坎吉領軍的後防線在6場資格賽當中5場讓對方無法進球，札卡利亞、弗羅伊勒組成中場雙核心經驗豐富，如無意外這場比賽將讓瑞士從頭到尾掌握優勢。

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卡達總教練洛佩特吉執行結構嚴謹的4-3-3或4-2-3-1陣型，但這支球隊的經驗值幾乎來自國內聯賽，進攻幾乎都依賴阿費夫在左路製造機會，或是阿里的鋒線衝搶，碰上擅長傷停時間高位逼搶的瑞士，卡達的防守恐怕很容易崩盤。

瑞士與卡達的歷史交手只有1次，那就是2018年11月15日在瑞士進行的國際友誼賽，這場比賽卡達靠著阿費夫第86分鐘進球，以1比0爆冷擊敗瑞士，可惜這場比賽參考價值很低，畢竟當前兩隊的國際賽經驗值相差甚遠。