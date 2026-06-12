世足／瘋FIFA世界盃！玩具品牌、飯店「參一腳」搶商機

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信義區打造足球主題展區吸引球迷朝聖。（圖／東森新聞）





世足賽熱潮席捲全球，不只電視機前熱鬧滾滾，街頭也感受到濃濃足球氛圍！有玩具大廠在信義區打造足球主題專區，吸引球迷闖關體驗；也有飯店將場地改造成迷你足球場搶攻商機。而最熱絡的，莫過於運彩投注市場，不少球迷都希望支持的球隊能踢出佳績。

迎接世足賽，不少地方都搭上這股足球熱潮。像是信義區就出現以足球為主題的展區，不但有大力神盃造型樂高，還有由台灣設計師打造的經典足球作品，民眾不僅能動手組裝、挑戰小遊戲，還能現場踢球秀球技。

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球迷：「本身就有在踢足球，也很喜歡樂高，看到有這樣的活動就想來參加，覺得很可愛、很好玩，還有小獎盃可以拿。」

YouTuber肌肉山山：「我完全是球迷，今天早上韓國對捷克的比賽，我支持的韓國贏了，所以特別開心，也來現場感受一下氣氛。」

YouTuber肌肉山山。（圖／東森新聞）

世足商機持續發燒，不少業者推出相關活動，連飯店也將場地改裝成兒童足球體驗區，吸引親子客群。除了場外活動熱絡，運動彩券投注同樣掀起話題。像是西班牙18歲新星拉明·亞馬爾近期表現亮眼，備受矚目。根據最新國際預測報告，西班牙被評為奪冠機率最高的球隊，法國以19%緊追在後，接著是衛冕軍阿根廷，以及巴西、荷蘭等傳統強權。

民眾：「今年支持葡萄牙跟日本。不過就是小賭怡情，主要還是支持自己喜歡的球隊。」

一般來說，賭盤看好的熱門球隊賠率相對較低，像西班牙與法國大約落在5.5-6.5倍之間，英格蘭約6.5倍，而巴西與阿根廷則約在8-9倍左右。不過足球比賽充滿變數，最終結果仍難以預料。

除了球場上的勝負受到關注，市場也流傳所謂的「世界盃魔咒」。根據過往統計，世足賽期間，美股S&P 500平均下跌約1.13%，讓不少投資人也格外留意後續市場表現。足球熱持續升溫，從街頭活動到運彩市場，再到金融市場話題，全世界都在關注這場四年一度的足球盛宴。

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