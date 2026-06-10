世足／盤點FIFA世界盃歷年冠軍 巴西手握5冠史上最多

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026 FIFA世界盃即將開踢。（示意圖／unsplash）





2026FIFA世界盃即將開踢，FIFA世界盃足球賽至今將近百年的歷史。從1930年首屆賽事在烏拉圭登場，到巴西締造五冠紀錄，世界盃不斷寫下經典篇章。除了冠軍紀錄備受關注，象徵最高榮耀的大力神盃，以及歷史上的衛冕傳奇，也都是球迷津津樂道的話題。

首屆世足烏拉圭稱王

高36.8公分、重6.1公斤，由18K金打造的大力神盃，是全世界足球員夢寐以求的最高榮耀。四年一度的FIFA世界盃足球賽，各國勁旅齊聚一堂，就是為了能親手捧起這至高無上的冠軍榮耀。

廣告 廣告

1930年第一屆世界盃足球賽在烏拉圭舉行，共有13個國家參賽，最終由地主烏拉圭奪下冠軍，成為世界盃歷史上第一個王者，也開啟了每4年一度的足球盛會。

大力神盃有何秘辛？

不過最初的世界盃最高榮耀，並非如今的大力神盃，而是以國際足總前主席朱爾．雷米命名的「雷米金盃」，又稱為勝利女神盃。1970年，巴西奪下隊史第三座世界盃冠軍後，依規定永久保有雷米金盃。因此FIFA自1974年西德世界盃起正式啟用大力神盃，並沿用至今。國際足總也明確規定，大力神盃永久屬於國際足總所有，奪冠國家僅能持有兩個星期，歸還後則會獲得鍍金仿製品作為紀念。

巴西五冠仍無人超越

FIFA世界盃足球賽近百年歷史中，只有8個國家曾經站上世界之巔。其中巴西以5座冠軍高居史上第一，因此被譽為「足球王國」，德國與義大利則以4冠緊追在後。

要在世界列強中脫穎而出奪下冠軍已經相當困難，連續奪冠更是難如登天。世界盃歷史上，只有義大利與巴西曾完成連霸壯舉。最近一次成功衛冕，已經是1962年智利世界盃的巴西。當年森巴軍團雖然在小組賽就折損頭號球星比利，但在加連查等球員挺身而出下，仍順利奪下冠軍。至今超過60年，仍沒有球隊能夠再次完成世界盃連霸。

阿根廷能完成衛冕嗎？

2022年卡達世界盃，梅西率領阿根廷，拿下隊史第三座世界盃冠軍，就此奠定史上最強地位。今年藍白軍團將以衛冕軍身分再度出征，希望挑戰64年來首支成功衛冕的球隊，為梅西的世界盃旅程寫下完美句點。

從烏拉圭寫下歷史第一頁，到巴西創下五冠紀錄，FIFA世界盃持續締造無數經典傳奇。今年究竟是阿根廷延續榮耀，還是誕生新的世界冠軍，敬請鎖定《EBC東森新聞》轉播。

2026世界盃足球賽看東森

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

世足／伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

世足／抗議聲浪不斷 墨西哥仍保證世界盃和平開幕

世足／日本隊超狂聯動！超人氣男團、航海王、三麗鷗掀應援熱潮

