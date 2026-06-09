世足》英克爭雄 巴拿馬、迦納搶老三

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世足L組有「三獅軍團」英格蘭、「格子軍團」克羅埃西亞雙雄駁火，而且首戰就要重演2018世足賽4強對決好戲，此役勝負很可能就決定分組第1誰屬。雙強夾殺之下，迦納和巴拿馬只能爭分組第3尋求晉級末班車，首戰就極為關鍵。

「足球祖國」英格蘭從1966年主場奪冠後，一甲子以來屢屢高喊「足球回家」，卻總是雷聲大雨點小，還因PK命門或球星吃到紅牌（貝克漢、魯尼）而離奇出局。不過近年由前教頭邵斯蓋打下基礎，近兩屆歐國盃都獲亞軍，德籍教頭圖寇接手後更帶來冷靜與知性，本屆世足資格賽8戰全勝零失球昂首出線。

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前鋒肯恩是英格蘭最無可取代的球員，只要他保持水準，三獅軍團就有競爭力，貝林罕則是有決定勝負本領的全能中場。而且圖寇不像英格蘭以往迷信大牌，大膽捨棄馬奎爾、亞歷山大阿諾、福登等與隊型不合或狀態不佳的球星，打造戰術配置合理的團隊，讓人期待「足球回家」這次成真！

上屆季軍克羅埃西亞是本屆分組抽籤世界排名最高（11名）的第2檔球隊，L組的強度可見一斑。克軍本屆資格賽以不敗戰績晉級，40歲傳奇隊長莫德里奇身手依舊，不過包括37歲的佩利希奇在內，先發主力有半數超過30歲，豐富經驗是該隊的最大優勢，卻也可能是最大劣勢，尤其北美炎熱盛夏對高齡球隊並不友善。

英、克對決不僅是決定L組第1誰屬的關鍵戰，若三獅真能報8年前4強落敗之仇，也能證明他們有底氣問鼎金盃。反觀本組另一場「首戰」迦納vs.巴拿馬，勝方拿到3分後，後兩場對雙強做好防守，就很有機會以小組第3爭取淘汰賽席位。

這組老三之爭原本看好迦納，但曾在2010年打入世足8強的「黑星軍團」近年狀態低迷，不僅錯過最近一屆非洲國家盃，3月友誼賽1比5慘輸奧地利，而後時任總教練阿多於不敵德國後數小時內遭到解僱。迦納足協請來老帥奎羅茲救火，但他不是魔術師，僅有兩個月備戰，且迦納需要的是大手術而非小修正。

反觀巴拿馬第2次打入世界盃，雖然還是「求勝一郎」，卻靠堅強的防守反擊成為中北美暨加勒比海地區的新興勢力。儘管整體實力仍不足以撼動強權，但面對倉促換帥、軍心未穩的黑星軍團，搶下首勝並非沒有機會。（系列完）