世足》英格蘭首戰強碰克國 姆巴佩vs.哈蘭

2026美加墨世足賽6日凌晨進行48強抽籤，由於傳統勁旅分散到12個小組，嚴格來說沒有「死亡之組」，不過L組首戰就有「足球祖國」英格蘭vs.最強黑馬克羅埃西亞，I組則上演法國姆巴佩與挪威哈蘭兩大神級射手對決，是外界最矚目的預賽戲碼。

本屆世足賽首次擴軍到48強，在美國華盛頓的甘迺迪中心舉辦抽籤儀式，美國總統川普、加拿大總理卡尼、墨西哥總統薛恩鮑姆先抽出3支地主隊的組別，分別落腳D、B、A組，再由加拿大冰球傳奇格瑞茲卡、美式足球明星四分衛布雷迪、MLB洋基強棒賈吉與NBA退役中鋒歐尼爾，代表抽出其他籤位。

廣告 廣告

結果A2抽中南非，敲定台灣時間明年6月12日的世足開幕戰將由墨西哥對決南非，這也是南非繼2010年成為首支主辦世界盃的非洲國度後，再次擔綱開幕戰殊榮。尋求衛冕的「藍白軍團」阿根廷則在J組首戰「北非之狐」阿爾及利亞。

世足擴軍之後，除了各12組的前兩名隊伍，戰績較佳的8支分組第3也能晉級32強淘汰賽，歷屆抽籤的重頭戲「死亡之組」相對難產。若因歷來只有歐洲、南美隊伍拿過世足冠軍，以同組有歐洲2隊＋南美隊伍為「死亡之組」的標準，也僅I組勉強符合資格。

然而，I組唯有玻利維亞在洲際附加賽連勝蘇利南、伊拉克，搭上末班車，才會出現南美隊伍。不過I組其餘3隊已經夠嗆，「高盧雄雞」法國是兩屆冠軍，但2002年出馬衛冕，首戰就以0比1爆冷不敵「黑馬」塞內加爾，最終小組墊底，兩軍本屆竟又在I組首戰狹路相逢。

此外，法軍有上屆世足金靴得主姆巴佩領軍，同組卻有資格賽8戰狂進16球、率挪威力壓4屆冠軍義大利、相隔28年重返世足殿堂的「魔人」哈蘭，當今足壇最頂尖的兩大射手正面交鋒，絕對是預賽最令人期待的好戲。

若排除附加賽出線的未定球隊，I組之外僅有L組有兩支歐洲隊伍，還正巧就是1966年冠軍英格蘭vs.2018年亞軍、2022年季軍克羅埃西亞，且兩軍8年前才在世足準決賽交鋒。當時率領「格子軍團」擒伏英軍的金球獎得主莫德里奇，本屆將以40歲之齡上演世足生涯「最後一舞」，也不容錯過。