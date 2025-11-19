世足》蘇格蘭氣走丹麥 暌違28年重返世界盃

2026世足歐洲區資格賽19日落幕，「鬥牛士」西班牙主場2比2踢平土耳其，連31場不敗追平正式國際賽紀錄，與比利時、瑞士、蘇格蘭、奧地利昂首前進美加墨世足賽。其中蘇格蘭在補時連下兩城，以4比2氣走丹麥，拿下暌違28年的世界盃門票，過程最為戲劇化。

蘇格蘭上次打入世足賽已是1998年，這次歐洲區資格賽在C組與丹麥競爭激烈，最後一戰賽前仍落後1分積分。昨役開賽3分鐘麥湯米尼就以倒掛金鉤為蘇軍率先破門，儘管下半場被丹麥兩度追平，但提爾尼在補時階段左腳遠射破門，麥克林更趁對手壓上搶攻，未過半場直接超遠射破門，逆轉稱霸C組。

「這是一場最瘋狂的足球比賽，也是我人生最偉大的夜晚之一，」蘇格蘭隊長羅伯森說：「賽前總教練克拉克跟我們回顧這一路的奮戰，抓住這個等待已久的機會，大家都非常激動。最終一切努力都是值得的，因為我們要前進世界盃了，我還是不敢相信！」

西班牙昨役只要不輸土耳其7球以上，就能以E組第1前進美加墨，但2024歐國盃冠軍要的不只是門票，還想要全勝、零失球出線，豈料零失球紀錄在上半場終了前破功，一度還以1比2落後土耳其，最後靠歐亞札巴的追平球，才追平義大利在2018到2021年締造的正式國際賽連31場不敗紀錄。

西班牙以5勝1和、進21球失2球結束本屆資格賽，先馳得點的歐莫說：「我們希望零失球出線，對於這結果有點苦樂參半，但還是很開心能夠晉級世界盃。」

世足賽明年首度擴軍至48強，歐洲仍擁有最多的16張門票，在資格賽12個小組拿下第1的隊伍已直接晉級，剩下4席要透過16隊角逐的附加賽決定。跌入附加賽的傳統勁旅包括義大利、丹麥、波蘭、捷克等，今在瑞士蘇黎世的國際足總總部抽籤，分成4組，明年3月底決戰。