世足》親製戰術PPT解說！尹斗俊「看到撞牆、暴哭」真實反應網笑瘋

尹斗俊直播為粉絲講解賽事。（摘自IG）

2026年世界盃足球賽今（12日）正式開打，韓國男團HIGHLIGHT隊長尹斗俊作為演藝圈知名足球迷，在韓國迎來小組賽A組首戰對陣捷克的關鍵賽事時，也透過團體官方YouTube頻道進行陪看直播。不僅一度激動到頭撞到牆壁，在韓國隊以2比1逆轉擊敗捷克後，更忍不住感動落淚，誇張又真情流露的反應迅速在網路上瘋傳。

在世界盃開幕前夕，尹斗俊除了與隊友梁耀燮一同穿球衣開直播外，也受邀登上節目《姜富子世界盃酒館》，與資深演員兼足球迷姜富子等人共同分析賽事。尹斗俊也在直播中坦言，為了這場比賽幾乎徹夜未眠，雖然賽前2週仍試圖保持平常心，但隨著開賽逼近，球迷本能逐漸湧現，讓他愈發緊張，甚至從早上開始手就動不了。他為了解說，甚至親自熬夜製作戰術PPT，為粉絲進行深入淺出的對手分析，專業程度不輸球評。

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比賽過程中，韓國隊先以0比1落後，當黃仁範踢進扳平比分的一球時，尹斗俊激動歡呼，並透露：「大約3年前曾和黃仁範一起踢過室內五人制足球，感覺就像親兄弟一樣。這球進得太漂亮了，完全是實力！」隨後下半場吳賢揆踢進奠定勝局的逆轉球時，他更是直接從椅子上彈起，高喊「就是這樣！吳賢揆真的太棒了！」

尹斗俊看到韓國隊獲勝，忍不住落淚。（摘自IG）

當終場哨聲響起、韓國隊以2比1拿下勝利時，更是韓國暌違16年的世界盃首戰勝利，尹斗俊先是整個人興奮到「出框」，又急忙抽出衛生紙拭淚，哽咽笑說：「這是夢嗎？真的太瘋狂了，眼淚止不住流下來，我們真的逆轉勝了嗎？這好像是我辦完演唱會之後，第一次流下眼淚。」

他全程投入的反應再次引發熱議，不少粉絲笑稱「果然本業是足球選手，副業才是偶像」、「在演唱會上都沒這麼激動」，也有網友表示「感受到他對足球的真心」、「每到世界盃就會定期刷到的那個男人」。

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