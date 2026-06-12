世足／超「扯」！南韓球員手撕捷克球衣「一扯就碎」 被諷紙做的嗎?

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2026 FIFA世界盃在台灣時間12號登場，第二場比賽是A組的南韓對上捷克，捷克隊由隊長率先破蛋得分，但南韓火力全開，黃仁範、吳賢揆在短短15分鐘內先後破門，上演逆轉秀。最終比數2:1，由南韓奪下開門紅。

但賽中也出現超「扯」一幕，上半場第23分鐘，南韓隊李漢範在與捷克隊Pavel Sulc爭搶時，李漢範用手扯破了Pavel Sulc的球衣背面。只見球衣右側大範圍破碎，變的四分五裂，裁判見狀立即暫停比賽，要Pavel Sulc去更換備用球衣，讓比賽順利進行。

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才第二場比賽就出現「手撕球衣」場面，讓球迷批評捷克客場球衣「品質堪憂」、「球衣是紙做的嗎？」意外成為焦點。

※2026世界盃足球賽 6/12起至7/20請鎖定台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

責任編輯／施佳宜

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