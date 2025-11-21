世足》附加賽搶末班車 義大利首戰北愛

明年美加墨世足賽已經敲定42支參賽隊伍，剩下最後6張門票由22隊角逐，附加賽抽籤20日深夜出爐，4屆世足冠軍義大利在歐洲區附加賽必須先勝北愛爾蘭，再擊敗威爾斯vs.波士尼亞與赫塞哥維納的勝方，才能免於連3屆缺席會內賽的窘境。

明年世足賽首次擴軍為48強，從六大洲資格賽已有42隊直接脫穎而出，剩下16搶4的歐洲區附加賽與6搶2的洲際附加賽，將在明年3月底進行單淘汰賽，決定哪些國家能搭上末班車。

「藍衫軍」義大利因為在資格賽對挪威主客場皆以3球敗陣，連3屆落入附加賽。本屆歐洲區附加賽將16隊分為4組踢單淘汰賽，第1檔次的義大利首戰第4檔次的可能隊伍中，赫然有過去兩屆在附加賽淘汰他們的瑞典、北馬其頓，最後則抽中北愛爾蘭。

義大利在A組首戰北愛，雖然沒有「似曾相識」的陰影，但一戰定生死充滿變數，即使過關，下輪對手威爾斯或波士尼亞也非弱者。至於其他傳統勁旅，烏克蘭、瑞典、波蘭分在B組，C組則有丹麥、捷克，各組都只有1隊能夠晉級。

洲際附加賽方面，伊拉克與剛果民主共和國為種子隊，伊拉克將對決玻利維亞vs.蘇利南的勝方，剛果則以逸待勞等候新喀里多尼亞與牙買加廝殺結果，決定最後兩張末班車門票。