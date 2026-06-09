世足》魔笛5度出征 挑戰200場里程碑

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克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇迎來個人第5屆世界盃，並可望達成男子足壇過去僅兩人做到的國家隊200場出賽里程碑。即便已經40歲，魔笛仍是球隊中場節奏、控球與關鍵傳球的核心，雖然4月因顴骨骨折賽季報銷，但6月已戴面具參加2場熱身賽，還用遠射破門證明他別來無恙，準備率領「格子軍團」再次驚豔世界。

莫德里奇在2006年迎來國家隊首秀，2018年率克羅埃西亞首闖決賽拿下亞軍，並在該年終結梅西、C.羅納多長年壟斷「金球獎」的局面，上屆再率隊拿下季軍。魔笛去年夏天與西甲皇家馬德里約滿離隊後，本季轉戰義甲仍寶刀未老，34輪聯賽先發32場，僅1場坐板凳。

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然而今年4月在義甲聯賽，莫德里奇與對手相撞導致左顴骨骨折，讓原本陣容就年齡偏大的克羅埃西亞再添隱憂。然而魔笛立刻開刀，再戰世足的決心堅定，即使熱身賽戴著面具上陣，仍在8日迎來國際賽生涯第198場出賽，並對斯洛維尼亞射入第29球。

在莫德里奇這批傳奇世代的帶領下，人口僅380萬的克羅埃西亞不僅從「黑馬」躋身世界足壇的強隊之林，對該國國民來說也是團結跟榮耀的象徵。儘管要連3屆奪牌頗有難度，但魔笛和他的格子軍團總是一再讓人驚奇，也值得一個體面的告別身影。

提到世代交替，魔笛這次要對上英格蘭22歲中場貝林罕，也是中場大師的老少傳承。尤其兩人在2023到2025年，還於皇馬並肩作戰兩季，這回首次在世足對決，也可能就是經典絕響了。