世足／黃仁範、吳賢揆建功！南韓取得開門紅 2：1驚險逆轉勝捷克

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026 FIFA世界盃第二場比賽，由A組的南韓對上捷克，兩隊首次在世界盃賽場上相遇，這是捷克睽違20年再闖世界盃，而南韓上屆到16強止步。最終南韓2:1逆轉勝捷克，拿下A組首場的勝利。

上半場亞洲一哥、南韓隊長孫興慜多次嘗試進攻未果，捷克則先採取保守攻勢，雙方僵持0:0；下半場第59分鐘，捷克隊Vladimir Coufal使用「手榴彈」戰術，直接將球擲向禁區內，接著隊長Ladislav Krejci跳起來，成功把球頭槌入網，捷克隊率先破蛋得1分。

廣告 廣告

但南韓隊不干示弱，第67分鐘黃仁範甩開防守和門將，成功破網，捷克隊一度想救卻無力挽回，雙方來到1:1。

第78分鐘，捷克隊自由球進球，卻被判定越位，進球無效；第80分鐘南韓隊攻勢再起，替補上場的吳賢揆接應隊友傳球，輕鬆破門，南韓隊再獲1分，比數來到2:1。傷停補時結束，最終比數2:1，南韓隊獲勝，在小組賽搶下首勝。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

世足／開幕戰超激烈！單場3紅牌創紀錄 墨西哥2:0力克南非奪首勝

世足／2026世足男神來了！盤點15位「天菜國腳」 不藏私IG一次看

世足／2026世足戰袍評比！法國奪冠.瑞士慘遭批「像被螢光筆亂塗」