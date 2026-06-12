世足／2026世界盃足球賽開踢 夏奇拉開幕典禮熱唱超HIGH

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哥倫比亞籍拉丁天后夏奇拉。（圖／美聯社）





2026FIFA世界盃足球賽12日凌晨在墨西哥正式開踢，備受矚目的開幕典禮率先登場。今年賽事由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦，寫下世界盃史上規模最大紀錄。開幕典禮集結多位重量級藝人演出，其中拉丁天后夏奇拉壓軸獻唱，炒熱現場氣氛，也為四年一度的足球盛會揭開序幕。

夏奇拉開唱掀高潮

聽到熟悉的歌聲響起，就知道四年一度的足球盛會正式開始。拉丁天后夏奇拉現場演唱今年世足主題曲，魅力引爆全場。2026FIFA世界盃足球賽12日凌晨在墨西哥正式開踢，率先登場的開幕典禮也成為焦點。表演歌手利拉·唐斯向全球觀眾喊話，歡迎全世界來到墨西哥。

大咖巨星輪番演出

今年世界盃由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，是史上規模最盛大的一屆，三地都將舉辦開幕典禮。率先登場的墨西哥，除了壓軸演出的夏奇拉之外，還有與她一起演唱的伯納男孩，以及四度拿下葛萊美獎的墨西哥搖滾樂團瑪娜樂團、拉丁情歌王子費南德茲等眾多大咖巨星。眾星圍繞大力神盃造型舞台賣力演出，HIGH翻現場所有球迷。

傳奇球場迎接世足

就連LABUBU也來串場。這場開幕典禮在阿茲提克體育場舉行，這座墨西哥傳奇球場過去曾舉辦1970年及1986年世界盃，今年第三度舉辦世足，因此特地翻新，現場可容納8萬名觀眾。

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煙火綻放、歡呼聲震耳欲聾，開幕典禮告一段落，也象徵2026FIFA世界盃足球賽正式開踢。接下來東森電視也將帶來一系列精彩轉播，球迷們務必鎖定。

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