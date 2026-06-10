世足／2026世足戰袍評比！法國奪冠.瑞士慘遭批「像被螢光筆亂塗」

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2026年世界盃足球賽將在12號正式開賽，但比賽還沒開始，場外先掀起「時尚大戰」。有外國媒體針對各隊的球衣進行評比，最好看球衣由法國隊客場球衣奪下，至於瑞士隊的客場球衣，則被外媒評論「像被螢光筆亂塗一通」墊底。

2026世界盃足球賽各國球衣都有不同特色，有外國媒體針對各隊球衣進行評比，結果由法國隊奪下第一，主場球衣保留經典高雅的深藍色，但最讓大家驚豔的是薄荷綠客場球衣，該衣服設計靈感源自1886年，法國贈送給美國的自由女神像，象徵兩國友好，搭配金屬銅質徽章大受好評。

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法國隊客場球衣被評為最好看球衣。圖／Nike提供

第2名則是烏拉圭，主場天藍色球衣，客場則是內斂的深藍色，致敬1930年首屆世界盃奪冠的榮耀，圖案宛如堅固盔甲，同樣引發話題。第3名則是本屆的黑馬庫拉索，首次參賽的他們客場球衣洋溢熱帶島嶼度假風情，淺黃色點綴粉紅、藍綠與橘色，讓人印象深刻。

烏拉圭球衣排名第二。圖／Nike提供

「最醜戰袍」則由瑞士的客場球衣拿下，被專家痛批像被螢光筆亂塗一通，另外澳洲的客場球衣則是排名第二，遭狠評像是泡在漂白水裡一樣，第三醜球衣則是烏茲別克的主場球衣，專家稱，「精緻的馬賽克圖案，配上多餘的藍色滾邊，在這裡顯得格格不入。」

日本隊抵美備戰世足 總教練：遠藤航拚首戰前傷癒

各隊也持續備戰世界盃。日本國家足球隊結束在墨西哥的集訓後抵達美國，日本隊長遠藤航因腳傷未完整參與集訓，不過抵達美國後已首度投入全隊訓練。

日本隊抵美備戰世足。圖／路透社

日本隊總教練森保一表示，遠藤航仍有機會在首戰對上荷蘭時出賽，「根據醫療報告，並沒有說他無法出賽，我們只能相信、祈禱並且等待。」

英格蘭隊方面，34歲中後衛丹・伯恩即將迎來個人生涯首次世界盃。不過在正式投入備戰前，他先帶著家人前往美國迪士尼樂園旅遊。伯恩認為，這趟親子旅行也讓他提前適應美國當地高溫環境。

由於本屆世界盃部分賽事安排在美國南部舉行，高溫與濕氣被視為各隊必須克服的重要挑戰，也可能成為影響比賽結果的關鍵因素之一。

※2026世界盃足球賽 6/12起至7/20請鎖定台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

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