世足／2026FIFA世界盃加拿大開幕式 呈現多元文化特色

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2026世界盃足球賽來到第二天，主辦國之一的加拿大迎來盛大開幕式。（示意圖／Pexels）





世足看東森！主辦國之一的加拿大舉行開幕典禮，曾獲得葛萊美獎的創作歌手「卡拉」賣力熱唱，以「馬賽克」為靈感打造的大力神盃更是讓現場氣氛來最高點。

在加拿大創作歌手JessieReyez傑西瑞茲，以及巴勒斯坦音樂才女Elyanna伊莉安娜的歌聲中，以馬賽克為靈感打造的大力神盃，從主舞台當中緩緩升起，讓現場氣氛HIGH到最高點。

2026FIFA世界盃足球賽來到第二天，主辦國之一的加拿大迎來盛大開幕式，這場開幕典禮在多倫多體育場舉行，開場由當地原住民充滿力量的演出，呈現出加拿大多元文化特色，邀請全世界一同見證，這充滿歷史性的時刻。

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曾獲得葛萊美獎的加拿大創作歌手Alessia Cara卡拉，賣力獻唱展現舞台魅力，這場開幕典禮表演陣容相當多元，集結多位加拿大以及國際知名歌手，曲風橫跨流行搖滾R＆B等各國音樂。

出生自加拿大的印度寶萊塢歌手norafatehi諾拉法特，與法國饒舌歌手Vegedream維吉德林，以及DJSANJOY桑喬伊的共同演出展現獨特魅力。在全場43000名球迷歡呼聲下，開幕典禮圓滿落幕，後續地主加拿大就要迎戰波士尼亞與赫塞哥維納，這將是楓葉大軍首度在自家主場進行世足賽事，期盼能用勝利為這歷史時刻增添光彩。

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