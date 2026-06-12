世足／2026FIFA世界盃開踢！墨西哥2:0踢贏南非旗開得勝

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基尼奧內斯（Julián Quiñones）。（圖／美聯社）





2026FIFA世界盃足球賽正式開踢，開幕戰由地主墨西哥在阿茲提克球場迎戰南非。這也是繼2010年南非世界盃後，兩隊再次在開幕戰交手。當年雙方以1比1握手言和，這回墨西哥則靠著上下半場各進一球，以2比0擊敗南非，在滿場球迷面前搶下開門紅。

墨西哥早早破門

全球矚目的2026FIFA世界盃足球賽正式揭開序幕，第一場開幕戰由主辦國之一的墨西哥對上南非。比賽第9分鐘，墨西哥前鋒Julián Quiñones率先破網，幫助球隊取得1比0領先，也踢進本屆世界盃首顆進球。

南非陷十人應戰

下半場開賽不到4分鐘，南非球員Yaya Sithole以犯規阻止墨西哥進攻，主裁判認定是刻意破壞得分機會，直接出示紅牌，讓南非陷入10打11的不利局面。墨西哥把握人數優勢，比賽第67分鐘，Raúl Jiménez利用頭槌破門，攻下球隊第2分。這也是Jiménez生涯首顆世界盃進球。現年35歲的他，今年第4度征戰世界盃，終於在世足舞台留下進球紀錄。

開幕戰3紅牌創紀錄

墨西哥全場保持一定優勢，控球率達60%，16次射門、4次射正都優於南非。不過比賽後半段雙方火氣升高，兩隊又各有球員領到紅牌退場，全場共出現3張紅牌，也寫下世界盃開幕戰新紀錄。儘管如此，比賽勝負並未因此出現變化，終場墨西哥以2比0擊敗南非，在滿場8萬名球迷見證下收下開幕戰勝利。

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