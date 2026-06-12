世足／2026FIFA世界盃A組預賽 南韓2:1逆轉勝捷克

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黃仁範再次成為關鍵人物。（圖／美聯社）





2026世界盃足球賽持續進行，A組預賽由南韓對上捷克。南韓上半場雖掌握較多攻勢卻始終無法破門，下半場一度率先失球，但靠著黃仁範貢獻一傳一射，以及替補上陣的吳賢揆攻進致勝球，終場以2比1逆轉擊敗捷克，拿下本屆世界盃首勝。

南韓猛攻未果

2026 FIFA世界盃足球賽A組預賽在墨西哥瓜達拉哈拉體育場登場，南韓迎戰捷克。由孫興慜領軍的太極戰士開賽後積極搶攻，上半場共創造8次射門機會，但始終無法突破捷克防線，雙方帶著0比0比分進入中場休息。

捷克率先破門

比賽第59分鐘，捷克利用邊線球戰術製造威脅，效力英超狼隊的拉迪斯拉夫・克雷伊奇接獲隊友傳球後，以頭槌攻門得手，幫助捷克率先取得1比0領先。不過南韓很快展開反擊，第67分鐘，黃仁範在門前利用假動作擺脫防守，順利將球送進網內，替南韓扳平戰局。

黃仁範建功逆轉

整場比賽南韓控球率達62%，6次射正也優於捷克。反觀捷克雖曾有機會再次取得領先，但進球因越位遭判無效，錯失改寫比分良機。比賽第80分鐘，黃仁範再次成為關鍵人物，送出精準傳球，替補登場的吳賢揆成功前插破門，攻進個人世界盃生涯首顆進球，也幫助南韓完成逆轉。

首戰旗開得勝

終場南韓以2比1擊敗捷克，拿下本屆世界盃首場勝利，與同組地主墨西哥同樣順利開胡，也讓A組龍頭之爭增添更多看點。

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