世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽

2017年，4屆冠軍義大利在附加賽被瑞典擋在俄羅斯世足賽門外，義大利人用「世界末日」來形容。豈料義大利不但再錯過2022卡達世足賽，如今連賽事已從32強擴軍到48強，「藍衫軍」本屆資格賽仍被挪威打入附加賽，面臨連3屆缺席、比世界末日更慘的窘境。

義大利本屆資格賽首戰就被挪威打了個3比0，陷入被動局面，也使得原教頭史帕雷提辭職負責。結果義足協找來2006年世足冠軍班底，球員生涯以強悍著稱，執教卻還沒有成績的加圖索接掌兵符，並非外界認為的理想人選。

結果隨著資格賽進行，挪威大殺四方，不但連勝且動輒痛宰對手，義軍雖在加帥上任後5戰攻入18球，淨勝球差距仍被拉開，使得最終戰必須在米蘭主場大勝挪威9球以上，才能直接晉級，結果還是先盛後衰以1比4敗陣。

義大利媒體分析，史帕雷提是個好教練，卻有帶不起球員鬥志的問題；加圖索則恰好相反，球員在他麾下願意為這件曾經輝煌的藍衫而戰，展現對進球的飢渴，卻找不到足球最重要的攻守均衡，踢得像個莽夫。

被挪威壓著打也就罷了，就連以往應能輕鬆獲勝的以色列，義大利也被對手反擊衝得連滾帶爬，打了場5比4的「慘勝」，以往傲人的戰術紀律性全無，傳統勁旅的底氣也蕩然無存。

資格賽8戰拿6勝仍無法晉級，加帥抨擊賽制但無濟於事，重點是義大利明年3月底附加賽要先擊敗北愛爾蘭，再取勝威爾斯vs.波士尼亞與賀塞哥維納的勝方，才能避免連3屆缺席。儘管以對戰紀錄來看，義對北愛、威、波3隊都有優勢，但球迷難以樂觀，畢竟義大利都不義大利了。