世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽
2017年，4屆冠軍義大利在附加賽被瑞典擋在俄羅斯世足賽門外，義大利人用「世界末日」來形容。豈料義大利不但再錯過2022卡達世足賽，如今連賽事已從32強擴軍到48強，「藍衫軍」本屆資格賽仍被挪威打入附加賽，面臨連3屆缺席、比世界末日更慘的窘境。
義大利本屆資格賽首戰就被挪威打了個3比0，陷入被動局面，也使得原教頭史帕雷提辭職負責。結果義足協找來2006年世足冠軍班底，球員生涯以強悍著稱，執教卻還沒有成績的加圖索接掌兵符，並非外界認為的理想人選。
結果隨著資格賽進行，挪威大殺四方，不但連勝且動輒痛宰對手，義軍雖在加帥上任後5戰攻入18球，淨勝球差距仍被拉開，使得最終戰必須在米蘭主場大勝挪威9球以上，才能直接晉級，結果還是先盛後衰以1比4敗陣。
義大利媒體分析，史帕雷提是個好教練，卻有帶不起球員鬥志的問題；加圖索則恰好相反，球員在他麾下願意為這件曾經輝煌的藍衫而戰，展現對進球的飢渴，卻找不到足球最重要的攻守均衡，踢得像個莽夫。
被挪威壓著打也就罷了，就連以往應能輕鬆獲勝的以色列，義大利也被對手反擊衝得連滾帶爬，打了場5比4的「慘勝」，以往傲人的戰術紀律性全無，傳統勁旅的底氣也蕩然無存。
資格賽8戰拿6勝仍無法晉級，加帥抨擊賽制但無濟於事，重點是義大利明年3月底附加賽要先擊敗北愛爾蘭，再取勝威爾斯vs.波士尼亞與賀塞哥維納的勝方，才能避免連3屆缺席。儘管以對戰紀錄來看，義對北愛、威、波3隊都有優勢，但球迷難以樂觀，畢竟義大利都不義大利了。
其他人也在看
YAMAHA CUP 臺北站 3隊晉級全國賽
記者張翔程／臺北報導 第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽臺北站預賽在迎風足球場開踢，48隊競爭3席前往全國總決賽門票，經過2天的激烈競爭後，今（青年日報 ・ 1 天前
足球運彩分析》11/22 森林已非上季野豬林 看利物浦怎麼運作天價板凳席
這個周末英超回來了，兩星期的FIFA DAYS國際比賽周結束，回各自國家隊的球員回來了。周末的英超踢完，下周周中又是歐戰，利物浦要去打歐冠、諾丁漢森林要去打歐足聯盃，接到下周周末的英超聯賽。所以第一個要看俱樂部觀察球員到國家隊有沒有被操壞，第二看球隊賽程，能不能負荷密集的比賽。22日晚上11點英超時段，台灣運彩開諾丁漢森林作客利物浦這場單場+場中，有一些東西提供給球迷參考。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
台灣運彩AI分析》英超激戰！紐卡索聯主場硬撼曼城 AI預測曼城勝出+大分！
台灣運彩賽事編號：1031嘿，足球迷們！這週末英超又有好戲上演啦～2025-11-23 01:30（台灣時間），紐卡索聯在家門口聖詹姆斯公園球場迎戰衛冕冠軍曼城。紐卡目前排名中下游，急需搶分追上歐戰區，而曼城狀態火燙，正瞄準榜首位置。這場對決，紐卡主場優勢 vs 曼城攻防爆表，絕對是球迷不能錯過的焦點！先聊聊紐卡索聯的優勢吧。他們戰意超旺，現在落後前五只差6分，主場對上藍月亮曼城，絕對想全取三分提升排名。紐卡本季3場聯賽勝仗全在主場爆發，主場勝率高達6成，簡直是他們的搶分堡壘！盤口表現也亮眼，近5個主場4場贏下數據，近6戰只輸2盤，感覺在家裡超有自信。不過紐卡的麻煩也不少。傷兵一堆，中衛丹-伯恩紅牌停賽，主力邊後衛利夫拉門托、前鋒維薩和小將阿什比都傷缺，波普、戈登和奧蘇拉出戰成疑。本季開局不順，傷病拖累成績滑到第14位，落後歐戰區6分。進攻端超慘，只進11球，場均1球，在英超倒數第四，只比狼隊、利茲聯和諾丁漢森林好點。防守也漏風，11輪丟14球，近2戰更丟6球，後防線簡直是隱形炸彈。歷史對戰更慘，近10次英超碰曼城0勝2平8負，主場近5次2平3負，完全被壓制。轉看曼城這邊，優勢多到爆！麗台運動報 ・ 1 天前
世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身
明年世足賽首次擴軍至48強，扣除共同主辦的美加墨3隊，共有39隊已透過各洲資格賽取得門票，包括烏茲別克、約旦、維德角與古拉索等4個「新同學」。而挪威更在「魔人」哈蘭的帶領下，於資格賽主客場都以3球完勝4屆冠軍義大利，以輾壓之姿重返暌違28年的世足賽，堪稱最大驚奇。中時新聞網 ・ 1 天前
18歲少女神秘死在「恐怖屋」 家屬不信毒死：我們找到了勒痕
據《洛杉磯時報》報導，亞蜜莉亞當年因心理健康問題入住位於科斯塔梅薩的復健中心「Saddleback Recovery」，然而某日她在未經允許下離開機構，隨後搭上前男友與另一名身分不明男子「Raider」的車輛，前往洛杉磯范奈斯（Van Nuys）一處民宅。當亞蜜莉亞的父親循線找到該地點並...CTWANT ・ 11 小時前
台灣運彩AI分析》2025英超北倫敦德比：托特納姆熱刺vs兵工廠 AI預測看好2.5大分
台灣運彩賽事編號：1027嘿，足球迷們！北倫敦德比又來了，這次是托特納姆熱刺客場挑戰阿森納，時間是2025-11-24 00:30（台灣時間），地點就在兵工廠的酋長球場。 這場比賽火藥味十足，兩隊都是英超勁旅，誰能笑到最後？咱們來聊聊重點，一起熱血起來！先說兵工廠，他們狀態超猛，最近6場比賽5勝1平，簡直是開掛模式。主場更恐怖，近10場正賽主場9勝1平0負，酋長球場變成對手的墳墓。進攻端火力全開，近5場場均2球，本季聯賽11場狂進20球，聯賽進球王！防守也是鐵板一塊，場均失球不到1球，8場零封對手，本季只丟5球，聯賽最少。主場進球佔總數60%，面對熱刺近5年主場勝率80%，這次他們排名聯賽第一，爭冠心切，戰意爆表。上輪2-2平桑德蘭，結束10連勝，但14場不敗還在，攻防俱佳，近10場轟21球只丟3球，穩如老狗。不過，阿森納有小弱點，一旦落後就全輸，本季負場100%這樣。半場也熱鬧，近10場7場有進失球，領先時贏球率87%，韌性滿分。總之，兵工廠主場如虎添翼，這場他們肯定想重振旗鼓，給球迷一場秀！換邊看熱刺，他們客場超猛，本季5客場4勝1平0負，客場龍本色盡顯。進攻不遜色，聯賽11場進1麗台運動報 ・ 14 小時前
陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台上致詞時暴哭，顫抖哽咽說出感言，到了後台還在用手擦淚，一路哭到後台，展現真性情；最佳女配角由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵，她昨上台也淚崩，對著台下的導演廖克發大喊，「17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」中時新聞網 ・ 1 天前
FED三把手放鴿 12月降息機率破7成
美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，讓投資人押注聯準會（FED）12月降息的機率，從原本僅約29％，一口氣飆到超過70％，鴿派言論也激勵四大指數翻揚收紅。中時新聞網 ・ 1 天前
WTT挑戰賽》激戰7局打敗哥哥 法國眼鏡弟今年第2冠驚險到手
世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單決賽，第5局在10:7聽牌下雖然連續錯失4個冠軍點，被哥哥A.勒布朗逼進決勝局，最終仍以4:3驚險贏得「勒布朗內戰」，也是他繼突尼斯挑戰賽之後，今年第2座WTT男單冠軍。自由時報 ・ 1 天前
林俊易失誤過多吞敗 澳洲羽球公開賽4強止步
（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣「左手重砲」林俊易，今天在BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽男單4強，面對難纏的日本好手田中湧士，在失誤過多情況下以18比21、15比21落敗，無緣冠軍賽。中央社 ・ 1 天前
網球》西班牙暌違6年台維斯盃爭冠 決戰二連霸義大利
雖然當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，兵多將廣的西班牙照樣險勝德國隊，暌違6年重返台維斯盃決戰，即將對決二連霸的義大利衛冕軍。歷史悠久的台維斯盃，為國家對抗的男網團體賽，傳統強權西班牙4強遭遇德國，34歲布斯塔（Pablo Carreno Busta）先以6：4、7：6（自由時報 ・ 22 小時前
TPBL》夢想家7人破十 斬斷攻城獅3連勝
福爾摩沙夢想家22日靠著7名球員得分達兩位數，其中霍爾曼20分、8籃板及6助攻表現最佳，全隊更投進本季新高13顆三分球，終場113比98甩脫新竹御嵿攻城獅糾纏，除了拿下主場3連勝，也中止攻城獅最近3連勝。中時新聞網 ・ 1 天前
NBA盃》關鍵時刻灰狼中暑 太陽逆轉險勝
打到讀秒階段還領先8分，照說灰狼早已勝券在握，偏偏灰狼接下來連續3次失誤，愛德華茲還來個兩罰落空，讓太陽趁機追上，更靠格萊斯皮最後6.4秒投進致勝球，終場114比113逆襲灰狼，也搶到NBA盃2連勝。中時新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前