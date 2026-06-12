世足》aespa、權恩妃都來了！見證南韓逆轉勝 畫面太香粉絲好羨慕

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aespa成員karina、Winter以及水彈女王權恩妃都來到世界盃，替南韓隊加油。（圖／翻攝IG）

FIFA 2026美加墨世界盃今（12日）凌晨正式開幕，最受台灣球迷關注的南韓隊，在早上也成功以 2:1 擊敗捷克拿下勝利。更吸睛的是，連人氣女團 aespa 的成員 Karina、Winter 都來到現場觀賽，還有「水彈女王」權恩妃在場邊加持，成為另類的話題焦點。

在南韓球星孫興慜的帶領下，南韓國家足球隊完成不可思議的大逆轉，成功在下半場踢回兩分，以 2:1 的分數氣走捷克，也令場邊的韓國球迷熱血沸騰，氣氛嗨到不行。

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但在比賽過程中，鏡頭也悄悄照向正坐在紅通通人群中、拿起手中旗幟拍照打卡的 Karina 和 Winter。而且前方還有一個小鏡頭，似乎正記錄著她們的觀賽片段，有望上傳到社群與大家分享。

畫面曝光後，立刻在 Threads 上造成粉絲熱議，「坐旁邊的上輩子救過地球？」、「好漂亮！好喜歡」、「感謝分享。她們前面還有小型攝影機，可以期待日後影片了」、「在愛爾達看到冬柚真不錯」、「可口可樂很會找代言人喔！世足場邊被媒體捕捉到的畫面」。

另外，權恩妃也透過 IG 曬出好幾張自拍照，拿著代言的品牌飲料與國旗，現身觀眾席開心打卡，嗨喊「韓國加油！」原來 Karina、Winter 和權恩妃都和該品牌飲料有合作關係，這次才能幸運受邀前往世界盃舞台觀賽，親自為國家隊加油。

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