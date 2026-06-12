世足／CORTIS、Karina、Winter、權恩妃應援 南韓隊奪首勝

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女團成員Karina、Winter還有權恩妃則是親自飛往墨西哥觀戰。（圖／翻攝自IG@katarinabluu、@silver_rain.__）





世界盃開踢，南韓隊取得首勝，南韓舉國應援，男團CORTIS在首爾熱舞打氣，女團成員Karina、Winter還有權恩妃則是親自飛往墨西哥觀戰，與南韓隊一塊迎接勝利。南韓隊長孫興慜已是第四度參賽，先前有外媒分析這是他的最後一舞，但孫興慜在記者會上公開否認，強調專注在當下的比賽，才是現在最重要的事。

世界盃開踢，韓國隊追求的，當然就是場場勝利，男團CORTIS在首爾光化門與球迷熱舞打氣，韓流女神們更是親自飛往墨西哥觀戰，人氣女團aespa成員Karina、Winter，揮舞太極旗同框。水彈女王權恩妃也場邊加持，有了最美應援團打氣，韓國隊2:1逆轉擊敗捷克隊。

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隊長孫興慜賽前、賽後都是焦點，一度傳出這屆世界盃是33歲的孫興慜最後一舞。

世界盃韓國隊長孫興慜：「我從來沒有親口說過，這會是我的最後一屆世界盃。不管別人怎麼說，我認為專注當下自己做的事才是最重要，其他人要怎麼說，是他們的自由，但我會自己決定，好好做出選擇。」

不愧是亞洲一哥，能頂住壓力。先前他帶領韓國隊訓練跑步，卻被韓國自家媒體拍到，有人冷嘲熱諷，說孫興慜跑步像是軍隊排長，還用髒話罵韓國隊的國腳們，就是一群沒當兵的人。

韓國運動粉專更在IG貼出AI惡搞梗圖，製作孫興慜2014年與2026年參賽的對比照，孫興慜臉上笑容消失，被調侃就像《魷魚遊戲》男主角，又被抓去參加比賽，但這可不是正式的照片。韓國隊隨後釋出正式官方照片，孫興慜露出整排潔白牙齒，笑得超燦爛，與球迷一塊迎接世界盃。

不只孫興慜，現在韓國這支亞洲勁旅有被封為球界朴敘俊的曹圭成、剛在歐冠拿下冠軍的巴黎聖日耳曼球員李剛仁，以及效力於拜仁慕尼黑的金玟哉，有臉有實力，讓韓國隊如虎添翼，朝晉級邁進。

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