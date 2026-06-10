世足／FIFA世界盃看東森 6/13美國洛杉磯開幕式精采呈現
2026世足看東森！球迷期待已久的FIFA世界盃足球賽，馬上就要登場！盛大的足球饗宴，東森電視將帶來實況轉播，6月13日開始就會帶來開幕式，還有美國交手巴拉圭的開幕戰，千萬別錯過。
來了終於要開踢了，4年1度的精采好戲，全世界足球迷期待已久的足球盛宴「2026FIFA世界盃足球賽」，台灣時間6月12日就要盛大登場。
由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦的2026FIFA世界盃，將有48支球隊參加，寫下歷史新紀錄。當代兩大足球天王，梅西、C羅要譜寫最後一舞，法國的姆巴佩，跟來自挪威的哈蘭德也要證明足以接班的頂尖身手，還有西班牙超級天才亞馬爾，領軍的年輕世代蠢蠢欲動，要向全球展現他們的能耐。
不只球賽精采可期，世足開幕式也話題十足，美加墨三地都有盛大開幕典禮，尤其美國洛杉磯登場的精采大秀，將由凱蒂佩芮及BLACKPINK成員LISA擔綱演出，未演先轟動。
這麼精采的年度足球饗宴，東森電視將實況轉播，台灣時間6月13日早上7點40分，就會帶來世足開踢特報，也將轉播精彩的開幕典禮。接著就是美國和巴拉圭的開幕戰，一路轉播到7月20日的冠軍戰，總計37場精選對戰組合，場場都扣人心弦，讓人血脈賁張，務必要準時收看。
2026世界盃足球賽看東森
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