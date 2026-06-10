世足／FIFA世界盃看東森 6/13美國洛杉磯開幕式精采呈現

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026世足賽將於台灣時間6月12日登場。（示意圖／unsplash）





2026世足看東森！球迷期待已久的FIFA世界盃足球賽，馬上就要登場！盛大的足球饗宴，東森電視將帶來實況轉播，6月13日開始就會帶來開幕式，還有美國交手巴拉圭的開幕戰，千萬別錯過。

來了終於要開踢了，4年1度的精采好戲，全世界足球迷期待已久的足球盛宴「2026FIFA世界盃足球賽」，台灣時間6月12日就要盛大登場。

由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦的2026FIFA世界盃，將有48支球隊參加，寫下歷史新紀錄。當代兩大足球天王，梅西、C羅要譜寫最後一舞，法國的姆巴佩，跟來自挪威的哈蘭德也要證明足以接班的頂尖身手，還有西班牙超級天才亞馬爾，領軍的年輕世代蠢蠢欲動，要向全球展現他們的能耐。

廣告 廣告

不只球賽精采可期，世足開幕式也話題十足，美加墨三地都有盛大開幕典禮，尤其美國洛杉磯登場的精采大秀，將由凱蒂佩芮及BLACKPINK成員LISA擔綱演出，未演先轟動。

這麼精采的年度足球饗宴，東森電視將實況轉播，台灣時間6月13日早上7點40分，就會帶來世足開踢特報，也將轉播精彩的開幕典禮。接著就是美國和巴拉圭的開幕戰，一路轉播到7月20日的冠軍戰，總計37場精選對戰組合，場場都扣人心弦，讓人血脈賁張，務必要準時收看。

2026世界盃足球賽看東森

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

世足開踢在即 觀賽零食商機爆發 Coupang酷澎火箭速配

世足／伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

世足／日本隊抵美準備世界盃！遠藤航拚首戰前傷癒

