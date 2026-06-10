世足／FIFA世界盃6/12登場！ 39天104場賽事全程鎖定

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2026 FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨正式開踢。（示意圖／unsplash）





2026 FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨正式開踢。本屆賽事首度擴編至48支球隊，不僅是歷來規模最大的一屆世界盃，也將見證國際足壇新舊世代交棒的重要時刻。賽事橫跨39天、共進行104場比賽，全球球迷將共同迎接這場四年一度的足球盛宴。

世足首度擴編48隊

2026 FIFA世界盃由3個國家、16座城市將以前所未有姿態聯合主辦，是世界盃史上首次由美國、加拿大與墨西哥聯合承辦賽事。本屆賽事首度擴編至48支球隊參賽，規模創下歷史新高，來自世界各地的頂尖國家隊將齊聚北美，爭奪象徵最高榮耀的大力神盃，從台灣時間6月12日開戰，賽程將一路進行39天，總計安排104場比賽，帶給球迷更豐富的觀賽內容。

傳奇與新星同場競逐

本屆世界盃也被視為國際足壇新舊世代交會的重要舞台。兩大傳奇球星梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）將締造生涯第6度參加世界盃的歷史紀錄，再度向冠軍發起挑戰。另一方面，新生代球星也蓄勢待發，包括法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé），以及挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）等人，都被視為本屆賽事焦點人物，期盼能捧起大力神盃。

104場賽事熱血登場

隨著世界盃即將開踢，全球足球迷的目光也將聚焦北美賽場，從小組賽到冠軍戰，104場精彩對決將陸續上演，無論是傳統強權的爭冠之路，還是新興勢力的挑戰，都將成為本屆賽事的重要看點。這場全球最受矚目的足球盛會即將登場，邀請球迷一同關注正版轉播，共同感受世界盃帶來的熱血與感動。

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