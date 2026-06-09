世足／FIFA組史上最大裁判團 決賽主審執法可拿200萬

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美加墨世界盃將在台灣時間12號開踢，參賽隊伍擴編至48隊，FIFA不只組成史上最龐大的裁判團，更祭出歷史新高的薪酬方案，決賽主審單場獎金最高可達新台幣227萬元。

2026世界盃因為擴軍政策，總賽程拉長到了104場，FIFA官方為此正式任命了52名主審、88名助理裁判，以及30名影像助理裁判官員，組成了世界盃歷史上規模最龐大的裁判團編制。待遇方面，獲選執法7月19號決賽的主審，單場獎金高達6萬到7萬美元，折合新台幣約195萬到227萬元。

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不過就在開踢前夕，卻出現爭議插曲，過去長期參與非洲冠軍聯賽等重大賽事，更曾奪下「2025年非洲最佳裁判」殊榮的索馬利亞籍裁判阿坦（Omar Artan），抵達美國邁阿密機場時，卻遭到海關以「審查疑慮」為由註銷入境資格，雖手握合法簽證，仍被當場原機遣返，無緣成為歷史上第一位在世界盃執法的索馬利亞籍裁判。

事後阿坦大氣表示，會保持正能量迎接挑戰，並祝福所有裁判在世界盃一切順利；而FIFA則強調，主辦國政府對簽證與入境擁有最終決定權。

※2026世界盃足球賽 6/12起至7/20請鎖定台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

台視新聞／綜合報導 責任編輯／洪季謙

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