世邦集團慶45週年 年終尾牙馬力全開

世邦集團董事長李健發（左二）與兩位副董事長阮文欽（左一）、闕壯興（左三）舉杯敬酒，祝賀「馬」年大吉。（記者陳維強攝）

▲世邦集團董事長李健發（左二）與兩位副董事長阮文欽（左一）、闕壯興（左三）舉杯敬酒，祝賀「馬」年大吉。（記者陳維強攝）

世邦國際企業集團七日於茹曦酒店舉行四十五週年慶暨年終尾牙晚宴，現場席開六十桌，由震天價響鼓陣揭開序幕，「馬」力全開。董事長李健發致詞時，特別感謝一路走來大家的支持，世邦四十五年分三個階段，前十五年想辦法努力的把生意做好，後十五年迄今一切穩定成長，新計畫都能順利完成，尤其今天又是再起飛的一年，這都要感謝所有支持世邦的貴人，以及所有幹部與員工的共同努力。

廣告 廣告

世邦尾牙相當熱鬧，更有別於以往，當天特別邀請到包括小鍾、陳適安、安心亞、辛龍、鼓鼓等知名藝人到場演出，與員工嗨翻全場，宛如一場眾星雲集的現場演唱會。

「世代傳承以忠義，邦際名揚惟勤誠」為世邦集團長久以來堅持的信念，董事長李健發與兩位副董事長阮文欽、闕壯興舉杯向在場貴賓舉杯敬酒，祝賀「馬」年大吉。

早期世邦專營船務代理、船舶租傭業務及海運貨物承攬運送，船務代理專業及服務品質多年來備受國內外船東肯定，並獲多家船東與海運公司在台灣的總代理，從東北亞的「韓國高麗海運（KMTC）」到大陸知名「中外運集運」、「寧波遠洋運輸」，還有中亞的阿聯酋，均為集團船務代理範疇，更曾獲政府頒贈「優良航商」獎牌，為台灣航運業開創嶄新一頁。