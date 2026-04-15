白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
世銀擬動用千億美元助戰爭受創國 規模超越疫情期間
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）世界銀行總裁彭安杰今天表示，世銀可能在未來15個月內動用800億至1000億美元資金，援助遭受中東戰爭嚴重打擊的國家，這一數字超過其在新冠疫情期間提供的700億美元。
彭安杰（Ajay Banga）指出，這筆資金將包括未來幾個月內透過「危機應對窗口」提供的200億至250億美元，該機制允許各國從先前批准的計畫中提早提取至多10% 的資金；另外約300億至400億美元則可能在約6個月內透過調整現有計畫的用途來籌得。
彭安杰是在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）春季會議的場邊發表上述評論。這反映出各界日益體認到，這場戰爭已對全球成長與通膨產生巨大衝擊，而開發中國家可能受創最深。
由於戰爭引發能源價格飆升，IMF今天下調全球成長預期，並提出一系列預測情境，內容皆包含更低的成長與更高的通膨。IMF表示，若非這場衝突，原本會將成長預期上調0.1個百分點至3.4%。
彭安杰在布列登森林委員會（Bretton Woods Committee）主辦的活動上表示，若戰事延長、資金需求擴大，世銀將須動用資產負債表與融資空間籌措更多資金，使總額達到800億至1000億美元，這將是既有放款之外的額外資源。
他表示：「我正試圖建立具備分級應對能力的工具箱，視局勢發展而定，至少能投入足夠的火力來採取行動。」（編譯：鄭詩韻）1150415
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