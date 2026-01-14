世銀：預測中國2026年經濟成長率4.4%

（中央社記者李雅雯台北14日電）世界銀行最新一期全球經濟展望報告預測，2026年全球經濟成長率2.6%、2027年升達2.7%；中國受制於消費者信心不足、房地產低迷等要素，預測今年經濟成長率放緩為4.4%。

世界銀行最新一期全球經濟展望報告指出，儘管貿易緊張局勢與政策不確定性持續存在，全球經濟韌性仍超出預期。預計未來兩年全球經濟成長速度大致保持平穩，2026年降至2.6%、2027年升達2.7%，較去年6月預測有所上調。

廣告 廣告

報告提到，這波全球經濟韌性源於超預期經濟成長，其中尤以美國表現突出，其對於2026年經濟成長預測上調幅度的貢獻約占2/3；不過即使目前預測正確無誤，2020年代也將成為1960年代以來全球經濟成長最為疲弱的10年。

報告發現，經濟成長乏力正在導致全球生活水準差距拉大，截至2025年底，幾乎所有已開發經濟體的人均收入均已超越2019年水準；約1/4開發中經濟體的人均收入仍低於2019年水準。

世界銀行預測東亞與太平洋地區2026年經濟成長率降為4.4%、2027年降為4.3%，主要原因為中國經濟成長速度放緩導致。預測中國今年經濟成長率放緩至4.4%，較去年6月預測值高出0.4個百分點。

世界銀行認為，中國今年經濟成長率較去年6月預測值上調，反映額外財政刺激措施、出口保持韌性以及貿易政策趨於穩定與部分關稅下調而改善的投資者情緒；不過成長將持續受制於消費者信心不足、房地產行業低迷與勞動力市場疲軟。

由於部分行業應對供需失衡政策存在不確定性，中國製造業投資預估將放緩，2027年受到生產率成長放緩、高債務水準及人口高齡化等結構性挑戰影響，經濟成長率預測將微降至4.2%，這與潛在成長率逐步趨緩保持一致。

世界銀行指出，東亞與太平洋地區成長前景存在下滑風險，如果貿易緊張局勢再度升級與加劇不確定性或金融條件收緊，將減緩全球經濟成長同時拉低該地區成長前景；其他下滑風險包括中國經濟成長低於預期、部分經濟體政治不確定性和社會動盪與自然災害。（編輯：廖文綺）1150114