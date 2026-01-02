《世間情》林佑星、璟宣相隔10年 《百味人生》再續前緣

記者王丹荷／綜合報導

璟宣近期加入三立8點檔《百味人生》演出，與林佑星展開全新對手戲，也讓2人繼《世間情》後，時隔10年再續戲劇緣分。不同於過往的歡喜冤家設定，這次在《百味人生》中2人演繹「前男女朋友」關係，再度重逢卻情感糾結，為劇情增添不少張力。

回顧當年合作《世間情》，林佑星、璟宣曾飾演夫妻，劇中搞笑互嗆、火花十足，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身臺版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。

璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時2人臨時要玩場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清好乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」

林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」坦言從《世間情》殺青到現在，2人已經整整10年沒有正式合作，「10年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在，當年大鵰也變老鵰了。」日前拍外景時，他還對璟宣打趣說：「上次看到妳，就是10年前拍外景的時候。」

談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。

林佑星（左）、璟宣曾在《世間情》挑戰神鵰俠侶橋段。（三立提供）

林佑星（左）、璟宣再合體演出《百味人生》。（三立提供）