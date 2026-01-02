《世間情》神鵰俠侶回歸 林佑星要鬧出新高度

林佑星與璟宣在《世間情》亂玩神鵰俠侶。（圖／三立）

林佑星與璟宣繼《世間情》後，時隔十年再續戲劇緣分，在《百味人生》飾演前男女朋友，再度重逢卻情感糾結，為劇情增添不少張力。

當年在《世間情》飾演夫妻，林佑星與璟宣曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「廚神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清好乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」

廣告 廣告

林佑星與璟宣重現十年前畫面。（圖／三立）

林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」從《世間情》殺青到現在，兩人已經整整十年沒有正式合作，「十年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在。當年大鵰也變老鵰了。」日前拍外景時，他還對璟宣打趣說：「上次看到你，就是十年前拍外景的時候。」這次再同台演出，兩人情感依舊熟悉，戲裡卻呈現出「我很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，讓他直呼相當過癮。

談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。

當年亂玩鼻孔，十分搞笑。（圖／三立）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王夢麟酒駕險釀禍！愛女痛批：垃圾沒資格被同情

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌