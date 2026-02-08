習近平「親自撥打的電話」，豈會是輕率等閒？日前這通中美領袖對話具體觸及包括「對台軍售」的議題，但其中非比尋常的意義與指標又豈止是談到「一些武器」而已。

去年的元旦賀詞，習近平就已更具體描繪了「推進統一」的願景。給人的鮮明感受是某種「一國兩制未定先行」！去年下半年，從9月大閱兵陣仗的壯闊啟始、10月擴大慶祝台灣光復節，北京方面所有涉及兩岸未來的談話，均只剩下「統一」為核心的字眼與敘述。

台灣只奢想永遠維持現狀，幾乎無人深入研究為了今後「治理台灣」，全中國正在或已做了多少、多久的準備。一旦兩岸軍事烽火在深夜的第一枚火箭彈落下開始，若干小時之後，台灣就正式進入「如何全新治理」的具體環節。從軍事到政治，多達數千個大小計畫項目、數十萬人員涉及其中，即使只是暫時的與台灣相關政黨「協同治理」。

這一切尚未見容於台灣的輿論討論，卻在習近平最近親自打電話給美國總統川普，分別涉及「日本軍武、台灣軍購」的嚴肅表態中，逐漸浮現出輪廓感，甚至有一種「倒數計時」的啟動感！

觀察習近平所有歷來言行真正的核心是「政治意義」，是關鍵性或結構性的「宣示全中國最重大的方向、目標、進度」，包括政策的修正調整。

不一樣的習近平，從2024年9月震驚國際的東風導彈試射開始，10月推出大陸房地產問題徹底解決的方案，他甚至提及了過去從未觸及的「國家貨幣寬鬆政策」。2025年2月習近平會見AI、機器人相關企業家，強調民營企業的重要並隨即「兩會入法」，隨後一整年全大陸噴發式的創新，連同「免簽證」開放國境，展現一新耳目的強大中國。

這些微妙但鮮明的轉變因應，如今推溯看來，也恰是一種為了「推動統一」的必要性與絕對性，且是由習近平自身率先轉型實踐所有的「必要準備」。尤其近期罕見的持續施壓「日本軍國主義復甦」，乃至於接見超過8位以上國際領袖時均正式談及一個中國、台灣問題。

對外明面的說法是「台灣問題是不可逾越的第一紅線」，對內真正的潛台詞無疑是「兩岸統一已經正式啟動」！特別是軍中二把手張又俠遭罷黜，涉及台海的「最後一塊內部阻力」也就此清除徹底、軍令直達了。

「推進統一」當然是一項浩瀚、龐雜又需精密、跨域的空前目標，當比「十五五」規畫的總和還艱難。習近平在與俄羅斯總統普丁85分鐘的視訊中談及台灣，隨後與川普通話中繼續談台灣，這個前所未見、觀瞻驚異的大動作，倘若不是「正式宣告推進統一」，又有何等相匹配的政治宣示可相提並論？

中共的政治文化向來所有的「重大宣示」皆非「才要開始行動」，而是「全部已經準備好了」，同時「已經徹底處理解決了所有問題」！2026丙午年將迎來台灣兩岸今後，究竟何時「消滅台獨vs.攻下台灣」，「一國兩制vs.直接統一」的最後定位與選項，相信這是習近平正在思考與抉擇的最後習題了！