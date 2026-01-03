丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運

記者簡浩正／台北報導

命理專家表示，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖今年犯太歲，需注意病痛血光之災。（圖／翻攝自pixabay）

2026年開始了。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。

楊登嵙說，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

廣告 廣告

今年年犯太歲的生肖建議至廟宇安太歲。（示意圖／資料照）

屬馬、屬鼠「犯太歲」 屬兔、屬牛「偏沖太歲」

他說，2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

沖犯太歲一定很衰嗎？楊登嵙指出，不管「值太歲」或「沖太歲」基本上會有三件事情發生：一、雜事多。二、雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。至於「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。

專家：可做4件事趨吉避凶

上述生肖如何趨吉避凶？楊登嵙提出以下建議供民眾參考：

1、安太歲:

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

2、勿貪求:

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

3、適當休息:

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息、保養身體，勿操勞。

4、宜保守:

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此要保守、不可躁進，就能趨吉避凶。

最後他說，「犯太歲」不必擔心，只要依照上述4個方法，有助逢凶化吉、趨吉避凶，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

凍卵14顆全淘汰！「最紅英文老師」Sandra最後一搏奇蹟當媽 淚曝兒子名

社安網「績優督導」濫權性侵少女 衛福部出手了：撤銷獎勵 檢討查詢權限

全民公費打起來！新冠疫苗擴大免費接種 首日人數爆量「大增7成」

點「光明燈」有禁忌！楊登嵙曝「2類人」不能點 做錯衰整年

