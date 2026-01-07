丙午年馬年犯太歲名單出爐 4生肖被點名慎防變動

節目中心／林瓊玉報導

隨著農曆新年腳步接近，民眾也開始留意到廟裡點光明燈、太歲燈等年節習俗。2026年為丙午年，也就是俗稱的火馬年（紅馬年），在民間命理說法中，每逢新年交替，「是否犯太歲」往往成為不少人關心的話題，那今年是哪幾個生肖被點名犯太歲？

春節將近，不少民眾會到廟裡點燈祈福。（圖／三立新聞網）

所謂「犯太歲」，在傳統觀點裡，是指生肖與當年值歲太歲星君出現沖、害、破或值年等關係，象徵流年變化較多、起伏較為明顯。依照常見命理整理，丙午馬年中，犯太歲的生肖包括屬馬、屬鼠、屬牛及屬兔。生肖屬馬為「值太歲」，也被視為本命年，屬鼠者則為「沖太歲」，兩者多被統稱為「犯太歲」；此外，生肖屬牛為「害太歲」、屬兔為「破太歲」，則屬於常被稱為「偏沖太歲」的類型。

廣告 廣告

傳統俗諺有「太歲當頭坐，無喜必有禍」的說法，用以形容流年變化較多的情況。一般解讀中，屬馬者象徵與流年太歲直接對應；屬鼠者多被形容變動性較高；屬牛者則被提醒留意隱性不順；屬兔者在民俗觀點裡，常與計畫反覆或進展受阻相關。

2026年進入丙午年馬年。（圖／CANVA製作）

在傳統習俗中，不少人會選擇在年節前到宮廟安太歲或點太歲燈，象徵向太歲星君表達敬意，並為新一年祈求平安順遂；也有人同時搭配光明燈，希望為流年增添一份穩定與安心感。近年來，部分宮廟也提供線上登記方式，方便民眾提早完成安排。

民眾到廟裡點光明燈，祈求新一年平安順遂。（圖／寶島神很大）

犯太歲的說法屬於民俗信仰的一環，並非必然與吉凶畫上等號。即使未列入犯太歲生肖，也有不少人會在年節期間點燈祈福，作為迎接新年的一種儀式感與心理安定方式。民眾可依自身狀況與信仰習慣，為新的一年做好準備。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

建築師守護神！春秋時期的能工巧匠魯班公

小寒迎來轉運關卡 民俗提醒這件事先做、注意1禁忌

年節將近點燈了嗎？平安燈、太歲燈、斗燈差別一次看懂

拜拜零距離！桃園景福宮籤詩竟有五種語言 外國人也秒懂

