丙午年4生肖犯太歲！工作、財運、健康皆有考驗

丙午年生肖馬、鼠、牛、兔犯太歲。（示意圖／Pexels）





2026年進入丙午年，整體氣場偏火，南北對沖明顯。《搜狐網》運勢專欄指出，丙午年生肖馬、鼠、牛、兔犯太歲，在工作、財運、感情與健康上，多少都會遇到考驗，但只要掌握節奏、調整心態，也未必全是壞事。

屬馬：值太歲，宜靜不宜動

屬馬的人在2026年情緒起伏明顯，容易因衝動做出錯誤判斷。工作上競爭加劇，辛苦做事卻不一定全拿到成果；財運也較不穩，投資、借貸要特別保守。感情方面容易吵架，單身者則要小心短暫卻傷神的桃花。健康上需留意心血管、呼吸道問題。整體來說，今年適合放慢腳步、少折騰，反而比較平安。

屬鼠：沖太歲，變動特別多

屬鼠的人2026年變化多，工作上可能出現職務調整、外派或頻繁奔波，壓力自然也跟著變大。財運屬於「有進有出」，賺得辛苦、花得也快，投資更要避免衝動。感情容易因溝通不良起爭執。健康方面要注意腎臟、泌尿系統，以及交通安全。不過好消息是，只要願意學習、提升自己，反而能在動盪中找到新方向。

屬牛：害太歲，小心人際地雷

屬牛在2026年容易遇到「暗中卡關」，如合作不順、朋友反目，或事情拖拖拉拉沒進展。財務上要防合約糾紛、投資失誤。感情方面容易因猜疑產生裂痕，單身者則可能陷入曖昧不清的關係。健康上以腸胃、皮膚問題較明顯。今年建議低調行事，少捲入口舌是非，穩穩來比較安全。

屬兔：破太歲，事倍功半感最重

屬兔的人2026年常會有「明明很努力，成果卻被打斷」的感覺，工作計畫容易延期或臨時變卦。財運方面支出偏多，存錢不易；感情上爭吵增加，關係需要更多經營。健康要注意肝火旺、眼睛疲勞與小意外。今年適合修正方向、重新整理，不宜太過激進。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」

昔一注獨得17.38億！再包牌抱走1498萬 得主背景曝

淑麗氣象／還沒冷完！過年前再一波低溫 年假天氣出爐

