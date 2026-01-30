丙午新春馬到成功！ 台北葫蘆寺2026舉辦新春擲筊比賽！

台北葫蘆寺辦線上點燈及擲筊比賽， 走一趟台北葫蘆寺，點燈、擲筊、鑽轎底，馬上有福、馬上旺！（圖：台北葫蘆寺提供）

點燈祈福，擲筊拚十萬現金、iPhone 17等百萬好禮！迎接2026丙午新春，台北葫蘆寺推出年度盛事「新春點燈擲筊比賽」，即日起開放登記點燈，祈求觀音佛祖慈暉庇佑，國泰民安、功成名就。凡參加點燈者即可獲得「擲筊券」，憑券參加擲筊比賽，有機會抱走十萬元現金大紅包、iPhone 17 Pro等超過300項、總值逾百萬元的大獎。

台北葫蘆寺不僅是士林葫蘆堵地區的重要信仰中心，更長年投入公益慈善。去年，葫蘆寺捐贈1輛高頂救護車予消防局後港分隊使用，並捐贈350條戰術止血帶給台北市警察局士林分局，以提升緊急救護量能與員警執勤安全。葫蘆寺郭董事長表示，全體董監事有感士林分局維護地方治安的努力，為地方治安盡一份心力。共好社區安全，是葫蘆寺致力公益的具體展現，並廣傳觀音佛澤被四方的慈悲心。

農曆春節將至，台北葫蘆寺提供十一種燈種供民眾點燈祈福，，包括太歲燈（屬馬、屬鼠）、光明燈、藥師燈、財神燈、月老燈、文昌燈、祈生燈、地藏燈、元辰燈、寵物燈、國家平安燈，每燈新台幣600元。民眾可親洽台北葫蘆寺服務台辦理，或透過線上登記方式完成，並聯繫廟方告知點燈資料。凡點燈者即可獲贈擲筊券一張，憑券參加比賽。初賽將於115年2月18日至21日（農曆正月初二至初五）上午8時至下午6時，以及2月22日（正月初六）上午8時至12時於葫蘆寺廟埕舉行。連續擲得三聖筊者即可獲得決賽資格。決賽將於2月22日（正月初六）下午1時至5時舉行，連續聖筊數最多者可獲得頭獎十萬元現金大紅包，其他獎項包括：iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPad、智能輔助腳踏車、任天堂Switch2、LG空氣清淨除濕機、無線吸塵器等，共計300項，總值超過百萬元獎項！

台北葫蘆寺目前正在舉辦線上點燈及擲筊比賽， 走一趟台北葫蘆寺，點燈、擲筊、鑽轎底，馬上有福、馬上旺！寺方也誠摯邀請民眾走一趟廟埕，點燈祈福、擲筊比賽、鑽轎底祈安， 迎接充滿希望與祝福的2026新年。 千載難逢的機會，不容錯過！

地點資訊：台北葫蘆寺（台北市士林區延平北路五段285巷35號）

電話：02-2815-0516

或參考財團法人台北葫蘆寺 FB粉絲團 https://shorturl.at/oj1mH