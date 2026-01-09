丙午火馬年甩掉惡運！廟方揭紅包加橘皮改運秘法

丙午火馬年到來，不少民眾希望能在新的一年擺脫過往的霉運。彰化埔鹽紫竹觀音宮在社群平台分享一套「拋開惡運法」，透過簡單的民俗儀式，據稱能在七天後退去惡運、迎來好運。

不少民眾希望能在新的一年迎來好運 。（示意圖／pexels）

彰化埔鹽紫竹觀音宮在臉書粉專說明改運方法，民眾需要事先備妥幾項材料，包括一個紅包袋、一張兩面皆為紅色的紙張、七個橘子皮，以及從自己身上剪下的七根頭髮和部分指甲。

儀式的執行步驟分為準備與進行兩個階段。首先將剪下的指甲與頭髮一同放入紅包袋中，接著在紅包袋外側寫下自己的姓名及「惡運」二字。另外，在準備好的紅紙上寫上「好運到」三個字，再用這張紅紙將七個橘子皮包裹起來。

完成前置作業後，將裝有頭髮指甲的紅包袋，以及包著橘子皮的紅紙一起放置在枕頭上方，持續壓放七天時間。七天期滿後，取出橘子皮用於泡澡，藉此洗淨身體上的穢氣。至於寫有姓名與惡運的紅包袋，則需帶到海邊投入大海中，象徵讓惡運隨著海水流走，如此一來好運便會降臨。

