丙午馬年將至！4生肖犯太歲小心 化解妙招曝光

隨著2025年進入尾聲，大家除了忙著安排跨年計畫，不少人也開始關心起明年的運勢走向。2026年即將迎來農曆丙午馬年，在命理學中，這一年的能量波動不小，甚至被稱為60年一遇的赤馬紅羊劫。雖然聽起來有些神祕，但其實這就是老祖宗提醒要未雨綢繆。如果您剛好是明年運勢變動較大的生肖，也不必太過緊張，只要提早做好準備，透過一些簡單的民俗調整，一樣能讓自己在新的一年平平安安、逢凶化吉。

2026年4生肖犯太歲

命理專家柯柏成指出，天文學上的木星古稱歲星，公轉太陽一週約11.8618年，取整數即為12年，正好對應黃道上的12生肖。在2026年，木星進入馬的對應位置，根據八字理論，這會產生沖、破、害、刑4種狀況，相關生肖需要特別注意。其中，屬馬的朋友在明年屬於值太歲與刑太歲，容易自尋煩惱或引發官司是非，凡事需更加謹慎；屬鼠的人則是沖太歲，運勢變動劇烈，特別是桃花沖容易引來不必要的麻煩，千萬別把飛來的艷福當成福氣。

另外，屬牛的朋友明年害太歲，容易與長輩、主管或合作對象溝通困難，原本談好的計畫可能出現不可預期的變數；屬兔的人則是破太歲，人際與合作關係容易破裂，在情感生活上也可能出現競爭對手。

3生肖運勢好

雖然上述4個生肖壓力較大，但也有運勢亮眼的生肖。屬羊的人將遇到六合貴人，屬虎與屬狗的人則有三合貴人提攜，在事業、學業與健康上都有助力。不過專家也提醒，貴人的出現有時會伴隨督促與壓力，必須運用智慧去分辨，才不會把貴人當成仇人。

為了消災解厄，傳統上最簡單的方式就是到廟裡點一盞太歲燈或平安燈，原則上在冬至過後就可以開始點燈。在日常開運法方面，柯柏成建議犯太歲的民眾可以配戴羊形狀的墜子或手環，或是將三羊開泰的雕塑放在辦公桌上。因為羊的形象在命理上具備緩解太歲沖煞的功能。如果是小朋友犯太歲，在床頭放一隻可愛的喜羊羊布偶，也能達到安太歲的功效。

在飲食習俗上，柯柏成強調太歲星具有特定特性，建議茹素為佳。如果無法完全避免肉食，至少在2026年2月4日立春當天，要避免食用羊肉。他幽默地解釋，羊是太歲爭著要的對象，如果把牠吃下肚，太歲可能會找上你的腸胃健康甚至運勢麻煩。透過這些生活化的調整與心誠則靈的點燈，每個人都能在變動的丙午年找到屬於自己的平安與福氣。

