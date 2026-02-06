丙午馬年財氣衝頂！「5生肖」偏財最旺 合作貴人送上門

丙午馬年「雙火」能量推向高峰，2月中旬金流更活絡，偏財機會多來自人脈與合作。（示意圖／Pexels）





2026丙午馬年火能量轉強，《搜狐網》運勢專欄分析，2月中旬起「財星被點燃」，商機與金流流轉更快，偏財不再只是碰運氣，更像是透過貴人牽線、合作分潤、副業紅利等形式主動找上門。文章特別點名5個生肖偏財運勢最有感，其中3生肖「偏財最旺」，另2生肖則是「暗藏機會的潛力股」。

偏財最旺3生肖

生肖狗：三合帶財、合作進帳

戌狗與午馬形成「寅午戌三合火局」，2月中旬後貴人運拉升，合作邀約更密集。偏財多來自專案分潤、資產溢價或人脈帶財，只要談妥分配與責任，進帳通常更實在。

生肖羊：六合太歲、貴人送財

未羊與午馬「六合」，整體氣場更順，特別容易遇到願意提攜的長輩或專業夥伴。偏財可能來自分紅、家族資源、參與新計畫等，看似低調但收穫不小，適合穩健布局、長線累積。

生肖虎：事業破局、身價加速

寅虎與午馬形成「半合火局」，主業突破會直接帶動偏財爆發。跨界合作、外包接案、副業多線開花的機會增加，專案獎金或大額訂單更容易出現，是收入快速拉升的關鍵期。

偏財潛力股2生肖

生肖馬：本命波動、動中生財

屬馬逢本命年雖變動感較強，但「金匱」吉星加持，動盪中反而藏聚財機會。技能升級、轉型、接案與副業變現感受更明顯。建議選擇穩健現金流，避免槓桿與衝動投資。

生肖豬：人緣變現、無心插柳

亥豬與午火相生，人際關係就是財源。偏財常以自然到來的方式出現，例如閒置物高價變現、朋友介紹小合作或輕量兼差。越不強求、越容易接到適合自己的機會。

馬年開運建議

文章指出，2月中旬偏財機會多集中在「火屬性」產業，如文化、美業、教育、新媒體與新能源領域，相關合作與副業機會特別容易出現。建議把握人際流動旺盛的時機，多參與聚會、交流場合，偏財往往透過他人牽線而來。

不過，想接住偏財，前提仍是先穩住正財，避免為了快錢影響原有收入。合作與投資務必白紙黑字、條件談清楚，避免「合中藏劫」。本命年的屬馬者尤其要遠離高風險與槓桿操作，以守為攻，才能在變動中把真正的好運留到最後。

