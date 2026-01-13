丙午馬年雙火加持 4生肖財運旺整年

4生肖在財富方面有機會迎來一波小高潮。（示意圖／東森新聞）





財運旺整年！《搜狐網》命理專欄指出，2026年農曆丙午馬年，天干丙火遇上地支午火，形成60年一遇的「雙火疊加」格局，特殊的能量組合為運勢加了一把助燃劑，讓4個生肖的朋友在財富方面，有機會迎來一波小高潮。

財運旺盛4生肖

生肖龍

屬龍的人雖然較難一夜致富，但正財穩定上升，有望藉升職加薪提高收入，偏財投資方面也有小收益，但須警惕高風險投資。

生肖虎

屬虎的人主業薪資可望上調，副業或投資也可能傳來好消息，偏財運勢較佳，適當參與小額投資或副業嘗試，有機會有意外收穫，但務必見好就收。

生肖羊

屬羊的人正財和偏財都有不錯的表現，薪資收入可望穩定成長，投資理財方面也可能有不小的驚喜，尤其值得關注不動產領域。

生肖蛇

屬蛇的人收入穩定成長，上班族可透過加班或外派獲得額外收益，創業者應酬增加但回報豐厚，偏財上升，小試牛刀或有驚喜，但仍須理性克制。

