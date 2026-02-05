丙午馬年「4生肖」宜安太歲保平安！ 命理師提醒「做錯1事」恐衰整年

命理專家提醒，生肖屬馬、屬鼠、屬兔或屬牛這4個生肖的人，可前往寺廟安太歲、點太歲燈，祈求一年平安順遂。（示意圖，本刊資料照）

2026歲次丙午年，命理專家提醒，生肖屬馬、屬鼠、屬兔或屬牛這4個生肖的人，都有「犯太歲」或「偏沖太歲」的情況，建議可前往寺廟安太歲、點太歲燈，祈求一年平安順遂。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，太歲為天上煞神之一，透過天干地支推演而成的六十甲子中，每一甲子皆有一位太歲星君輪值人間。所以每12年會值太歲一次，每6年與太歲正沖一次。

2026丙午馬年 哪4生肖犯太歲？

楊登嵙指出，2026年歲次丙午年，生肖屬馬者為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠者為「沖太歲」，這2個生肖屬於「犯太歲」或「本命年」；此外，生肖屬兔者為「破太歲」，屬牛者為「害太歲」，屬於「偏沖太歲」。因此上述4生肖的人可以選擇到寺廟安太歲、點太歲燈。

年初來不及沒關係？ 太歲整年皆可安奉

楊登嵙也提到，民間俗諺常說「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」但只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無。即使未能在年初安奉，整年中隨時皆可安奉，且值年太歲僅有一位，無需重複安奉。

楊登嵙強調，安太歲的重點在於安穩心神，讓人保持情緒穩定、心境自在，進而啟發智慧、遠離貪念，才能真正達到消災解厄的效果。他也分享曾有信徒因犯太歲前往寺廟安奉，卻一整年諸事不順，事後才發現登記時名字被寫錯，導致祈福對象有誤，提醒民眾填寫資料時務必確認無誤。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

