丞相起風了？綠營林佳龍等表態力挺林岱樺

外交部長林佳龍昨撰文力挺同屬正國會的立委林岱樺，引發政壇側目。

外交部長林佳龍昨撰文力挺同屬正國會的立委林岱樺，引發政壇側目。今天（30日）列席立院備詢前林佳龍再次支持林岱樺捍衛自身清白，更推崇她「認真問政、在基層深耕，受到廣大人民支持」，呼籲社會應該給她一定的空間。（張柏仲報導）

林佳龍昨天在臉書稱許林岱樺「勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持」，更公開邀請高雄市民「一起為岱樺加油」、「為一個我們還相信公義的台灣加油」。

今天受訪被問到身為中央政府首長，會不會擔心這樣的發言會有行政不中立問題時？林佳龍表示台灣是一個民主法治、而且很保障人權的社會，所以支持林岱樺委員捍衛她自己的權利，在司法上做好為自己的辯護；也期待對一個認真問政、在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也對支持者加以說明。

對此，藍營政治人物形容為「丞相起風了」！因為除了同為正國會的外長林佳龍對她聲援之外，就連賴清德愛將王義川也直接表態相挺。桃園市議員詹江村質疑是因為立委邱議瑩從「美濃大峽谷」事件後民調直直落，再加上掌摑羅智強案遭法院判處拘役重創形象，才迫使綠營放棄邱議瑩、轉而支持身陷助理費風暴的林岱樺。