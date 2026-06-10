丞磊再秀胸肌！白鹿黑化被稱「活人微瘋」 戲外互送禮竟遭抱怨

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由白鹿、丞磊主演，林玉芬導演執導的復仇大作《莫離》，故事講述 「葉璃」因太后賜婚，嫁給雙腿殘疾、性情古怪的定王「墨修堯」（丞磊 飾），兩人各懷心機，在試探與防備中步步為營，最終在權力風暴中逐漸相愛相守，展開一段甜虐交織的命定戀情。

白鹿在《莫離》中飾演看似柔弱實則別有心機的葉家長女「葉璃」。（圖／Disney+提供）

首播劇情進度飛快，葉璃嫁入定王府中後，卻發現墨修堯因兄長背負叛國罪名，處處遭受朝廷官員欺負壓制。不僅王府有眼線時刻監看，墨修堯還得為贖罪定期辦法事、下跪慘遭鞭打。而葉璃卻意外樂天知命，向墨修堯直言，「我身為殿下的王妃，自然是要為夫君出氣。」於是看似單純無害的她用計贈與反派官員特製官袍，使對方在朝堂當眾自焚而死。這樣「扮豬吃老虎」的狠辣行徑被網友貼上「活人微瘋」的標籤，主演白鹿則笑著認下，幽默加碼爆料：「其實這部戲裡所有角色都很不正常！」吊足觀眾胃口。

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劇中男主角墨修堯起初因不想拖累葉璃，大婚之夜使出渾身解數試圖嚇退對方。先是故意語帶挑逗地威脅，「瘸子要圓房，需要一些特殊器具幫助，你想要試試嗎？」下一秒又影帝上身「突發惡疾」，瘋狂喘氣假裝哮喘發作，極盡裝瘋賣傻。過去在多部作品都有脫衣洗澡橋段、被粉絲封為「浴皇大帝」的丞磊，在首播中也沒讓觀眾失望，再度大方放送泡澡畫面，壯碩胸肌與精實線條極度養眼。當被問到這次是否有為戲特訓上半身，丞磊坦言，「我一直都有健身習慣，剛開拍時還會帶著白鹿一起運動，所以不需要特意準備。」隨後開玩笑澄清，「我真的沒有特別接要洗澡的戲！」但透露為了鏡頭好看，會更加嚴格進行身材管理。

而戲外也有好感情的兩人則分享互相贈禮的趣事，白鹿透露丞磊在自己生日時送了一枝好筆，讓她興奮直呼：「這麼好的筆，以後所有的合約我都要拿這枝筆簽！」而丞磊愛好攝影，白鹿則贈送了好幾台相機。在《莫離》拍攝過程中丞磊也化身白鹿的專屬攝影師拍了許多美照，卻引來白鹿開玩笑抱怨，「他拍了一堆結果說要調色，都不怎麼給我看。」丞磊則趕緊澄清，「主要是修景和修色調，但人當然一樣很漂亮，都不怎麼需要修。」並承諾劇集播出期間會陸續釋出珍藏照片，請粉絲拭目以待。





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