丟下去那刻就後悔了...產後崩潰開窗丟嬰「臍帶牽屍」 法院揭她「超坎坷身世」獲減刑

屏東丟嬰墜樓案震撼全台，法院揭柯姓女子背後長年傷痛，司法認定特殊創傷背景，減刑仍可上訴。（翻攝畫面）

屏東市一起震撼社會的丟嬰墜樓案新進展！前年（2023），一名柯姓女子在住家內產下一名女嬰後，將新生兒從3樓丟下，造成女嬰不治。案件近日由屏東地方法院完成審理，法院考量當事人自幼受到虐待、成年後又歷經多重家庭與感情創傷，裁定減刑，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

女嬰墜樓案件如何發生？屏東市民清晨驚見新生兒倒臥巷內

事發於2023年7月5日清晨，屏東市某社區住戶在巷弄中發現一名全身赤裸的新生女嬰，臍帶尚未剪斷，傷勢極為嚴重。警消到場後立即將女嬰送醫，但仍因肝破裂與頭部血腫宣告不治。

警方追查後確認女嬰母親為柯姓女子，並在醫護戒護下將其帶回調查。柯姓女子供稱，擔心無力撫養，短暫起意將孩子拋下樓；然而行為發生瞬間便後悔情緒崩潰，希望新生兒能被救回。

為何屏東柯姓女子會做出極端行為？法院揭「創傷史」

檢方指出，柯姓女子離婚後獨自生活，產後體力透支、又陷於經濟壓力。屏東縣府後續訪查發現，她從童年起便長期遭受家暴，步入成年後再經歷婚姻暴力與感情背叛，加上疫情造成收入大幅減少，導致心理狀態脆弱，傾向社會退縮。

律師認為，柯姓女子身心狀況恐難承受國民法官制度的審判壓力，因此申請以一般程序審理，法院也裁准變更審理方式。

屏東女嬰墜樓案判決為何減刑？「國民法官」與「身心狀況」成關鍵

法院在近日的判決中指出，柯姓女子的成長經驗及生活創傷造成明顯心理負擔，且案發後態度坦承、無前科記錄，在量刑時予以綜合考量，做出有期徒刑3年的減刑判決。案件目前仍可依程序提出上訴。

