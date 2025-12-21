丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器

警方公布追捕密錄器畫面，還原衝進百貨過程。（圖／警方提供）

台北市發生的隨機攻擊案引發社會關注，警方追捕過程遭到外界質疑動作慢且未配槍。中山一派出所所長李欣鴻親自出面澄清，並公布追捕密錄器畫面，還原警方衝進百貨追捕嫌犯張文的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場，希望社會能給予警察更多鼓勵和支持。

警方公布追捕密錄器畫面，還原衝進百貨過程。（圖／警方提供）

當警方接獲通報後，幾名員警立即停下機車，衝進誠品南西店。密錄器畫面顯示，警察們逆向衝上電扶梯，穿過店家，再轉進樓梯間，腳步不敢有絲毫放慢，只為在最短時間內制止持刀的嫌犯張文。然而，這起隨機攻擊案最終仍造成3名無辜民眾喪命，也讓警方的行動備受質疑。

廣告 廣告

中山一派出所所長李欣鴻在說明會上數度哽咽表示，同仁接到的是有持刀的現場通報，當時並不清楚完整狀況，但沒有人遲疑或猶豫，所有人只想趕到現場保護民眾。他解釋，外界質疑警方在頂樓停留長達40秒未進入，以及現場7名員警只拿警棍沒有用槍的原因，是因為部分同仁已經下班，接到通報後第一時間趕到，來不及領取裝備就直接前往現場。

李欣鴻進一步說明，當時情況一片混亂，沒有人知道嫌犯確切位置，也不知道他是否會在天台埋伏伺機攻擊。他反問，如果真有這種情況發生，是不是又會被質疑為什麼不等待支援警力到達。李欣鴻表示，這幾天同仁情緒都比較低落，但並非因為沒有盡力，而是已經盡了全力卻仍無法阻止更多傷亡發生。

警方強調，每位同仁都會將保護民眾放在第一位，懇請社會大眾能給予更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神。

更多 TVBS 報導

張文平板雲端曝隨機殺人計畫 去年就查「鄭捷」資訊

張文臉書照曝光母校！ 校方：就學時表現好

台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬

失聯250天「違停」被查竟開溜 騎士幫攔阻

