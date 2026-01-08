丟丟妹健康亮紅燈！「2度心臟劇痛送醫」認爆哭交代遺言

丟丟妹深耕直播圈超過10年。（圖／東森娛樂）





31歲「直播天后」丟丟妹（李明珊）上月底突因心臟劇痛被送往急診，就醫後醫師為她施打嗎啡止痛，豈料卻全身出現嚴重過敏反應，她也因此暫停直播4天。對此，丟丟妹昨（7）日晚間舉行年末活動，談及近期心臟狀況也親自回應了。

丟丟妹透露，當時前往醫院掛急診時只有進行初步心電圖檢查，發現些微心律不整的狀況，因此醫生建議進一步深度追蹤，現在藉由服用藥物控制不舒服的情況，並排定17日要再次前往檢查，而近日天氣十分寒冷，她也坦言：「天氣冷的時候就是會痛啊，心臟會痛到死，然後頭會覺得怪怪的、暈暈的這樣。」

丟丟妹與大6歲髮型師男友目前穩定交往中。（圖／東森娛樂）

丟丟妹2度心臟劇痛送醫 遇兩光醫師超傻眼

丟丟妹提到，其實早在去年11月前往中國時就曾發生心臟不舒服的情況，直到12月她到南部時又發生第二次，「我也嚇到了，就是真的很痛，可是你只知道你這裡痛，你也不清楚說你到底是哪一邊在痛，就是很痛」，豈料，當時她到醫院急診時，醫生竟對她的腹部照斷層掃描，讓她相當傻眼，讓她直呼：「我覺得很誇張，滿兩光的。」

談及當時心臟劇痛的過程，丟丟妹仍心有餘悸表示，自己算是很能忍痛的人，但當時一度痛到爆哭，即便施打2針嗎啡止痛都沒有用，她形容當下感覺就像「全身被火燒，整個內臟都在痛」，最後甚至出現嚴重過敏反應，被問及當下是否有閃過人生跑馬燈，丟丟妹也坦言，她當時已把家人電話全打過一輪交代「遺言」，希望他們能幫忙照看兒子，「我是真的很痛，生小孩都沒那麼痛過。」

丟丟妹透露當時心臟劇痛到打給家人交代遺言。（圖／東森娛樂）

丟丟妹心臟檢查顯異常 直播體力不如前

最後丟丟妹回台北找一名心臟權威醫師診斷，醫生看心電圖認為有問題，「他只有說你心臟很小顆，可是你的心房又過大，他就面有難色的感覺又不太敢講。」建議進一步追蹤檢查，並提醒她這段期間情緒不能太激動。

丟丟妹2度因心臟不適送醫，讓她開始正視健康問題，她也透露，近期直播時開始出現偏喘的情形，同時也服用其他神經內科的藥物，加上先前健檢時被告知肝指數偏高與早產兒體質，父親也天天打電話來關心，雖然嘴上叫他早點休息，下一秒又帶來壓力，讓她情緒更為緊張、直播壓力也大，有時甚至站不太住，不過她也強調，一切仍以醫院檢查結果為準，現階段最重要的是把檢查做完，把身體顧好。



