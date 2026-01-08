丟丟妹心臟不適送急診 閃過人生跑馬燈急交代

丟丟妹身體亮紅燈，一度痛到閃過人生跑馬燈。（圖／侯世駿攝）

坐擁百萬粉專的直播天后李明珊（丟丟妹），日前兩度因心臟不適緊急送醫。昨（7日）她與髮型師男友Tommy出席歲末媒體餐敘，透露上月在台南因胸口劇痛送急診，卻痛到施打嗎啡也止不住，還引起嚴重過敏反應，一度閃過人生跑馬燈。

丟丟妹第一次發作是在兩個月前，大陸工作期間，心臟突然劇烈跳動，讓她喘不過氣；隔月，她與Tommy南下，再度因此緊急送醫，之後施打嗎啡止痛，反而症狀加重，還過敏全身發腫，讓一向能忍痛的她也忍不住崩潰大哭，更自嘲像是「起駕」一樣，失控撞病床欄杆，把身旁的男友嚇壞。

折騰許久，丟丟妹自費2萬元急診費，醫院仍查不出病因。直到返台北掛心臟門診，醫師從心電圖初步判斷，疑似心律不整，後續還需安排心臟超音波與24小時心電圖追蹤，進行更全面的健康檢查。丟丟妹表示，現在有吃藥控制，醫生也提醒她情緒不能太激動。她因此正視長期過勞帶來的警訊，除了決定減少直播時數，還要加速推動台中、土城兩家公司企業整合，以解決她分身乏術、難以兼顧的問題。

丟丟妹透露，自己是6個月的早產兒，自從身體亮紅燈後，她幾乎天天接到爸爸照三餐來電關心，「他一邊講說『要早點休息，不要那麼頻繁直播』，然後下一秒問『烏魚子要賣嗎』？」讓她忍不住吐槽：「壓力又來了！」

